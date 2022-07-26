Больше всего в Европе: стало известно сколько терминалов Starlink работает в Украине

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что в Украине уже работает около 12 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink. Политик поделился деталями любопытного теста и рассказал о том, как страна сотрудничает со SpaceX.

Такое количество терминалов Starlink является самым большим в Европе. Это при том, что спутниковым интернетом пользуются учреждения и службы первой необходимости.

Не пропустите Starlink Ukraine получил лицензию оператора

Так, приоритет в использовании Starlink предоставляется:

спасателям,

пожарным,

врачам,

больницам,

школам,

энергетическим компаниям и другим учреждениям, которым для работы необходимо качественное и устойчивое интернет-соединение в сложных условиях.

Необычный тест продемонстрировал устойчивость Starlink

Известно, что SpaceX позиционирует Starlink в качестве фиксированной системы для интернета. То есть, оборудование должно быть установлено в месте с наилучшим покрытием и доступностью сигнала – для этого предварительно нужно произвести необходимые измерения с помощью приложения.

Недавно компания выпустила версию оборудования для передвижных домов, однако важным условием работы системы остается незыблемость оборудования.

Как тестировали Starlink во время движения

В Минцифры рассказали о том, как проверили работу Starlink в автомобиле на скорости 130 км/ч. Еще и особенно, ведомство отмечает, что измерения продемонстрировали лишь 7% потери пакетов. То есть, можно сказать, что интернет Starlink на ходу работает со стабильностью 93%.

Благодаря терминалам Starlink интернет должен появиться на железной дороге! Это значит, что в поезде можно будет смотреть видео, слушать музыку и быть на связи с близкими.

– отметили в Минцифре.

Стоит отметить, что команда Минцифры, которая проводила тестирование работы Starlink на ходу, использовала автомобильную шину для стабилизации антенны и это дало свои плоды.

На практике оказалось, что стабильности работы спутникового оборудования на ходу было достаточно для комфортного просмотра видео на YouTube и работы в интернете.

В ведомстве добавили, что все результаты тестирования будут переданы в SpaceX для их дальнейшего изучения.

Тест работы Starlink на скорости 130 км/час: смотрите видео

Читайте на сайте SpaceX похвасталась впечатляющим видео посадки Falcon 9, снятым с использованием Starlink Maritime

Ранее в SpaceX сообщали о работе над обновлением и специальной версией оборудования, которое будет работать при движении автомобиля, однако до сих пор об этом ничего не было известно. Вероятно, Украина в жестких условиях войны стала для SpaceX настоящим полем для испытания, где можно проверить работу спутникового интернета Starlink в разных условиях.