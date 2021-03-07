Не так давно Илон Маск в своем twitter одобрил идею создания портативной версии оборудования для работы со спутниковым интернетом Starlink. Судя по документам, поданным в Федеральную комиссию по связи США (FCC), подобным оборудованием планируется оснащать наземные транспортные средства, а также морские суда и самолеты.

Поданная в FCC заявка позволяет Starlink получить лицензию на организацию доступа к интернету через спутниковую сеть для движущихся транспортных средств, перемещающихся по земле, воде и воздуху.

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Развитие системы спутникового интернета Starlink

Как ранее отмечал Илон Маск, Зона покрытия в итоге должна охватить всю планету. Относительно наземных транспортных средств сейчас говорится о территории США. Морские суда и самолеты смогут работать в сети Starlink при нахождении за пределами США, включая международные воды и воздушное пространство других стран.

По замыслу Starlink, новый сервис позволит клиентам забыть о существовании зон, где отсутствует возможность доступа к ресурсам глобальной сети. Преимуществами спутниковой связи смогут воспользоваться как корпоративные клиенты, так и частные. Перед компанией Tesla данный сервис открывает особые перспективы, ведь автомобили будущего не смогут полноценно функционировать без доступа к интернету.

Владельцы одноименных электромобилей в случае подключения к сети Starlink смогут забыть о проблемах с роумингом и наличии зон неуверенного приема при передвижении по открытой местности. Останется лишь решить проблему наличия препятствий в условиях плотной городской застройки, при нахождении в подземных паркингах и тоннелях. Вероятнее всего, в данном случае спутниковый интернет будет использоваться в сочетании с дублирующим каналом сотовой связи.