Starlink в Одессе: город получил обновленное оборудование для работы спутникового интернета
Источник:телеграм-канал Суспільне Одеса
На днях в Украину прибыла очередная партия оборудования от SpaceX для работы спутникового интернета Starlink. Их начали отправлять в другие украинские города для обеспечения стабильной связи.
Так, в Одессе антенну и другое оборудование получил Одесский гуманитарный центр. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на депутата горсовета Петра Обухова.
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Следует отметить, что в Одессе пока нет проблем с интернетом. Оборудование будет использоваться, если в регионе не будет доступа к основной сети.
Антенна Starlink / Фото Петр Обухов
Напомним, что ранее оборудование для спутникового интернета Starlink также получил Житомир.
Новую партию оборудования от Илона Маска Украина получила 9 марта. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркнул, что это благодаря тому, что Илон Маск поддержал украинцев и сдержал слово. Помимо стандартного оборудования для обеспечения работы Starlink Маск также добавил генераторы и адаптеры для автомобильных прикуривателей.