Так, в Одессе антенну и другое оборудование получил Одесский гуманитарный центр. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на депутата горсовета Петра Обухова.

Не пропустите Как работает и сколько стоит спутниковый интернет Starlink

Следует отметить, что в Одессе пока нет проблем с интернетом. Оборудование будет использоваться, если в регионе не будет доступа к основной сети.



Антенна Starlink / Фото Петр Обухов

Интересный факт! Следует заметить, что у антенны, которую разместили в Одесском гуманитарном центре, прямоугольная форму. Это уже обновленное оборудование, качественно отличающееся от предыдущих, круглых антенн. Кроме того, у новых антенн меньший размер и вес. Также новая версия оборудования имеет другой маршрутизатор – MU-MIMO 3x3. Благодаря этому система способна одновременно передавать данные через три канала на три разных устройства без перегрузки сети. В оригинальной версии использовался маршрутизатор MU-MIMO 2×2 на два канала передачи.

Напомним, что ранее оборудование для спутникового интернета Starlink также получил Житомир .

Новую партию оборудования от Илона Маска Украина получила 9 марта. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркнул, что это благодаря тому, что Илон Маск поддержал украинцев и сдержал слово. Помимо стандартного оборудования для обеспечения работы Starlink Маск также добавил генераторы и адаптеры для автомобильных прикуривателей.