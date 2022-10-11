Китай попросил Илона Маска не продавать Starlink в стране: при чем здесь Украина

Китайское правительство не желает, чтобы Илон Маск продавал терминалы Starlink внутри страны. Речь идет, что к такому решению чиновники пришли после того, как миллиардер помог оборудованием Украине.

В интервью Financial Times на прошлой неделе Илон Маск сообщил, что представители китайского правительства напрямую просили его ограничить доступ к Starlink на территории Китая.

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Пекин четко дал понять свое неодобрение развертыванием Starlink... в Украине. Китай искал заверений, что я не буду продавать Starlink в стране,

– сказал Маск изданию.

Из описания непонятно, согласился ли Маск по просьбе Пекина, но на карте услуг Starlink нет планов развертывания в Китае. Соседние страны, такие как Тайвань, Монголия и Вьетнам, указаны как "ожидающие одобрения регулирующих органов".

Почему Китай действительно боится Starlink

Предлагая подключение к интернету в обход обычных провайдеров услуг Starlink стал популярной идеей для обхода сетевой цензуры во всем мире. Совсем недавно Starlink сделал возможным доступ в интернет в Иране в ответ на широкие протесты и связанную с ними цензуру. Однако интернет-цензура в Китае гораздо организованнее и любая попытка обойти ее через Starlink, скорее всего, натолкнется на возмездие со стороны центрального правительства.

Куда ветер туда и Маск

Эта ситуация демонстрирует, как уязвим Илон Маск к международному давлению, даже несмотря на то, что в своих публичных заявлениях он отстаивает принципы свободы слова. Tesla имеет завод в Шанхае, и там компания продала более 80 000 автомобилей. Как следствие, Маск остается в тесных отношениях с китайским правительством, даже автор колонки для журнала, которым руководит агентство по интернет-цензуре в Китае.

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Также нельзя не вспомнить недавние распространения Илоном Маском откровенно пропагандистских российских нарративов , где он рассказывал о том, что "Крым – это ошибка Хрущева" и "часть населения Украины хочет в Россию".

В то же время, Маск, как никогда раньше, имеет все шансы стать владельцем Twitter. После месяцев запутанной драмы Маск в начале октября подтвердил свою готовность приобрести социальную сеть по первоначально согласованной цене, заявив судье по его гражданскому делу с компанией, что он считает, что сделка будет закрыта до 28 октября.