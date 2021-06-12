Оператор Starlink уже провел несколько демонстраций своего продукта для использования Wi-Fi в самолетах. Компания хочет официально представить его в ближайшее время. Об этом рассказал на отраслевом саммите Джонатан Хофеллер, вице-президент SpaceX по Starlink и продажам.

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Что известно

Оборудование спроектирует и изготовит SpaceX. Компания улучшит конструкцию новых антенн, чтобы использовать их для авиационной связи.

Уже следующее поколение Starlink будет иметь специальную междуспутниковую связь, чтобы обеспечивать доступ самолетам над удаленными частями океана.

В 2020 году SpaceX подала заявку на тестирование Starlink на пяти самолетах Gulfstream.

В марте 2021 года запросили разрешение у Федеральной комиссии по связи на использование Starlink с "наземными станциями в движении", например, в грузовиках, морских судах и самолетах.

SpaceX с 2018 года запустила на орбиту более 1 500 спутников Starlink из запланированных 4 440, для глобального покрытия широкополосным Интернетом.

В 2020 году стала доступна подписка на бета-тестирование интернета от Starlink за 99 долларов в месяц.