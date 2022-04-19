Starlink в каждый дом: в Украине работают над тем, чтобы сделать спутниковый интернет более доступным
Источник:телеграмм-канал Госспецсвязи
Госспецсвязи сообщило, что Украина работает над нормированием использования спутниковых терминалов Starlink всеми желающими. Этот процесс не так прост, как может показаться, на первый взгляд, и в ведомстве объяснили, почему это так.
Сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину глава SpaceX Илон Маск откликнулся на просьбу главы Минцифра Михаила Федорова и направил в Украину первые терминалы Starlink . Тогда же в Украине заработал спутниковый интернет работу которого обеспечивает созвездие с более чем 2000 спутников на низкой околоземной орбите .
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В настоящее время терминалы Starlink помогают восстанавливать поврежденные узлы сети быстрыми темпами и обеспечивают работу как военной, так и важной гражданской инфраструктуры в районах, наиболее пострадавших от боевых действий.
Так операторы Vodafone, Lifecell и другие уже успешно применяли оборудование Starlink для восстановления поврежденных элементов сети. В частности, в Vodafone подчеркнули, что с помощью Starlink удается очень быстро восстанавливать разрушенные и поврежденные узлы на ремонт которых при других условиях ушло бы очень много ресурсов, да еще и в условиях повышенной опасности.
Почему Starlink пока не доступен для всех желающих
В Госспецсвязи подчеркнули, что для полноценной работы спутникового интернета Starlink в Украине необходимо провести ряд проверок. Сейчас это оборудование крайне важно для обеспечения работы важной инфраструктуры, но впоследствии оно может стать доступным и для других.
Массовое использование спутникового интернета Starlink может отчасти влиять на работу радиорелейного оборудования украинских военных. Поэтому использование терминалов для доступа в сеть от компании SpaceX потребителями, кроме объектов критической инфраструктуры, ограничено,
– сообщило ведомство.
В Госспецсвязи отмечают, что это связано с новизной техники от SpaceX и такая проблема временная. Эти ограничения будут сняты впоследствии, после того, как будет проведен ряд расчетов и исследований, которые продемонстрируют, насколько работа терминалов на используемых ими частотах может повлиять на работу других пользователей.
"После подтверждения безопасности использования терминалов Starlink, они могут быть допущены к массовому использованию", – подтвердили в Госспецсвязи.
- Стоит отметить, что ранее украинцам, имеющим дома оборудование Starlink, приобретенное еще до войны за рубежом, удалось успешно настроить его и протестировать работу сети после того, как SpaceX объявила о доступности Starlink в Украине.
- На официальном сайте Starlink уже можно оформить заказ и забронировать оборудование. Доступность зависит от утверждения регулирующих органов, а обслуживание каждой зоны происходит в порядке живой очереди.
- Важным элементом инфраструктуры Starlink являются наземные станции, обеспечивающие соединение домашнего оборудования со спутниками. Ближайшая такая станция в Украине базируется в Польше, но Минцифры уже озвучило намерение поспособствовать созданию такой станции в Украине.