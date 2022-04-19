Starlink в каждый дом: в Украине работают над тем, чтобы сделать спутниковый интернет более доступным

Госспецсвязи сообщило, что Украина работает над нормированием использования спутниковых терминалов Starlink всеми желающими. Этот процесс не так прост, как может показаться, на первый взгляд, и в ведомстве объяснили, почему это так.

Сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину глава SpaceX Илон Маск откликнулся на просьбу главы Минцифра Михаила Федорова и направил в Украину первые терминалы Starlink . Тогда же в Украине заработал спутниковый интернет работу которого обеспечивает созвездие с более чем 2000 спутников на низкой околоземной орбите .

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В настоящее время терминалы Starlink помогают восстанавливать поврежденные узлы сети быстрыми темпами и обеспечивают работу как военной, так и важной гражданской инфраструктуры в районах, наиболее пострадавших от боевых действий.

Так операторы Vodafone, Lifecell и другие уже успешно применяли оборудование Starlink для восстановления поврежденных элементов сети. В частности, в Vodafone подчеркнули, что с помощью Starlink удается очень быстро восстанавливать разрушенные и поврежденные узлы на ремонт которых при других условиях ушло бы очень много ресурсов, да еще и в условиях повышенной опасности.

Почему Starlink пока не доступен для всех желающих

В Госспецсвязи подчеркнули, что для полноценной работы спутникового интернета Starlink в Украине необходимо провести ряд проверок. Сейчас это оборудование крайне важно для обеспечения работы важной инфраструктуры, но впоследствии оно может стать доступным и для других.

Массовое использование спутникового интернета Starlink может отчасти влиять на работу радиорелейного оборудования украинских военных. Поэтому использование терминалов для доступа в сеть от компании SpaceX потребителями, кроме объектов критической инфраструктуры, ограничено,

– сообщило ведомство.

В Госспецсвязи отмечают, что это связано с новизной техники от SpaceX и такая проблема временная. Эти ограничения будут сняты впоследствии, после того, как будет проведен ряд расчетов и исследований, которые продемонстрируют, насколько работа терминалов на используемых ими частотах может повлиять на работу других пользователей.

"После подтверждения безопасности использования терминалов Starlink, они могут быть допущены к массовому использованию", – подтвердили в Госспецсвязи.