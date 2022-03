Как работает и сколько стоит спутниковый интернет Starlink

Многие пользователи с нетерпением ждали, когда Starlink заработает в Украине. Сроки подключения постоянно переносили, пока на Украину не напала Россия, а министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров не попросил Илона Маска о помощи с терминалами.

Как сообщал 24 канал, широкополосный спутниковый интернет Starlink заработал в Украине 26 февраля, а первые терминалы отправленные Илоном Маском появились уже 28 февраля. Как спутниковый интернет Starlink помогает военным и гражданским – мы писали здесь.

Как работает спутниковый интернет Starlink

Уже сейчас Starlink это глобальный провайдер интернета, обслуживающий около 145 000 пользователей во всем мире. На очереди еще 500 тысяч, подавших заявку. Компания предоставляет широкополосный доступ в интернет.

Система работает через спутники связи, расположенные на низкой околоземной орбите (около 500 километров над поверхностью). Каждый весит около 250 килограммов и работает от солнечной батареи. Срок службы – 8 лет. Сейчас на орбите в рабочем состоянии находятся 1915 спутников. Всего запущен 2091, часть из них – тестовые образцы и прототипы.



Иллюстративная схема работы Starlink / Фото nknews

Чтобы подключиться, нужен специальный терминал с антенной.

В комплект входит:

антенна,

кабели,

Wi-Fi роутер,

блок питания.



Комплект Starlink / Фото SpaceX

Управляется система через приложение в смартфоне. Антенну следует установить на дворе так, чтобы она не была закрытой, а была направленной в небо. Идеальные показатели скорости и стабильности сигнала достигаются в условиях благоприятной погоды и отсутствия густых облаков.



Антенна Starlink для обеспечения работы интернета / Фото lapampanuestra



Приложение для управления интернетом Starlink / Фото techcrunch

Сколько стоит подключение и оборудование

Сейчас Satrlink принимает абонентов в очередь на подключение во всем мире, где работает услуга. К сожалению у Украины пока официально купить оборудование возможности нет, однако для того, чтобы стать в очередь на подключение необходимо внести предоплату в размере 99 или 500 долларов.

Стоимость полного комплекта оборудования как раз и составляет 500 долларов. Чтобы пользоваться интернетом также нужно внести ежемесячную абонплату в размере 99 долларов.

Первый доступный пакет Starlink называется Better Than Nothing Beta. Компания не гарантирует скорость и стабильность работы системы. Но официально скорость передачи может колебаться от 50 Мбит/сек до 200 Мбит/сек и выше. Задержки – 15 мс до 40 мс.

Как подключиться к Starlink

Существует также премиум пакет для бизнеса. Стоимость подключения и комплекта оборудования в рамках премиум-подписки – 2500 долларов. Месячная абонплата – 500 долларов.

Несмотря на то, что официально приобрести оборудование украинцы сейчас не могут, подключиться к сети все же возможно. Например, если вы купили комплект Starlink заранее за границей. Так, украинец Олег Кутков протестировал работу сети после того, как Starlink заработал в Украине.

Существует два способа подключиться к Starlink. Для частных лиц и для бизнеса. В любом случае сначала необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта и внести предоплату в размере месячной абонплаты или цены оборудования.

Нужно указать свой точный адрес. Место, где вы намерены использовать терминал.

Обязательно внести предоплату в зависимости от пакета. Деньги зачислятся, как абонплата, когда придет ваша очередь покупать комплект оборудования.

Нужно указать свою электронную почту (она будет идентификатором вашей учетной записи) и оформить заявку в течение 15 минут. Если в течение этого времени деньги не поступят на счет Starlink, всю процедуру придется повторить с начала

Хотя вы вносите предоплату, компания не гарантирует вам, что вы вообще получите комплект оборудования

SpaceX заявляет, что количество подключений для каждого географического региона строго ограничено.

Приоритет получат те, кто первым подал заявку.

Поставки премиум-комплектов для бизнес-пользователей ожидаются не ранее второго квартала 2022 года.

Михаил Федоров и первая партия Starlink в Украине / Фото FEDOROV

Недостатки в работе

На данном этапе Starlink работает по принципу ретранслятора. Сигнал от терминала пользователя попадает на спутник, а с него – на ближайшую наземную станцию. По состоянию на февраль 2022 года сигнал между спутниками не передается. Поэтому зона покрытия находится в радиусе примерно 900 километров вокруг наземных станций.

Подключать жителей других стран или жителей США, проживающих в других регионах страны, SpaceX не спешат. Хотя прием заявок от желающих со всего мира уже начали. Но пользователям, которые подали заявку и внесли предоплату в размере 99 долларов, не дают никаких гарантий. И называют лишь приблизительное время подключения.

SpaceX обязана получать лицензию государственного регулятора каждой страны, где предоставляется услуга. Поэтому задержки часто вызваны из-за бюрократических проволочек. Компания не разглашает деталей своих переговоров с правительствами.

Интересно, что до момента, пока Михаил Федоров не попросил в твиттере Илона Маска о помощи с подключением Starlink, SpaceX уже несколько недель работала над тем, чтобы официально начать работу сервиса в Украине.

Улучшения Starlink для работы в Украине

После того, как Starlink официально начал работу в Украине он стал мишенью российских войск, которые постоянно пытаются повлиять на работу сети. Из-за этого Илон Маск сообщил, что SpaceX перебрасывает дополнительные ресурсы для обеспечения надежной работы системы.

Так, например SpaceX постоянно работает над улучшением киберзащиты оборудования. Кроме того, свежее обновление программного обеспечения позволяет антеннам работать на ходу и заряжаться от автомобильного прикуривателя.

SpaceX серьезно подошла к работе над Starlink в Украине. Илон Маск сообщил, что на проект перебросили команду Starship, которая работала над космическим кораблем. Из-за этого даже перенесли запуск корабля на неопределенное время.