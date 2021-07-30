Напомним, что первый полет корабля Boeing Starliner увенчался неудачей. Послеполетный анализ выявил ряд проблем с кораблем, которые Boeing в дальнейшем устранила, доработав все системы Starliner.

Интересно Россия едва не натворила бед в космосе: модуль "Наука" заставил МКС неконтролируемо вращаться

Дата второго беспилотного испытательного полета по программе OFT-2 (Boeing Orbital Flight Test-2) несколько раз переносилась и в итоге была запланирована на 30 июля 2021 года, однако ее пришлось перенести.

Проблемы при стыковке российского модуля с МКС

Ситуация с неожиданным включением двигателей российского модуля "Наука" спустя несколько часов после стыковки с МКС заставила NASA и Boeing пересмотреть сроки запуска, снять ракету-носитель Atlas 5 вместе с кораблем со стартового стола – для того, чтобы убедиться, что станция готова принять корабль.

Новая дата старта пока не объявлена, возможно он состоится 3 августа.

Как пройдет полет Starliner

В ходе второго полета Starliner отправится к МКС вместе с 270 килограммами припасов для МКС и оборудования. Общая продолжительность полета составит 5-10 дней, за это время корабль успеет достичь станции, состыковаться с ней, после чего вернется на Землю.

Ожидается, что успех полета докажет, что корабль готов к приему астронавтов, в этом случае первый пилотируемый полет Starliner совершит до конца этого года.

Что известно о корабле Boeing Starliner CST-100