Напомним, что первый полет корабля Boeing Starliner увенчался неудачей. Послеполетный анализ выявил ряд проблем с кораблем, которые Boeing в дальнейшем устранила, доработав все системы Starliner.
Интересно Россия едва не натворила бед в космосе: модуль "Наука" заставил МКС неконтролируемо вращаться
Дата второго беспилотного испытательного полета по программе OFT-2 (Boeing Orbital Flight Test-2) несколько раз переносилась и в итоге была запланирована на 30 июля 2021 года, однако ее пришлось перенести.
Проблемы при стыковке российского модуля с МКС
Ситуация с неожиданным включением двигателей российского модуля "Наука" спустя несколько часов после стыковки с МКС заставила NASA и Boeing пересмотреть сроки запуска, снять ракету-носитель Atlas 5 вместе с кораблем со стартового стола – для того, чтобы убедиться, что станция готова принять корабль.
Как пройдет полет Starliner
В ходе второго полета Starliner отправится к МКС вместе с 270 килограммами припасов для МКС и оборудования. Общая продолжительность полета составит 5-10 дней, за это время корабль успеет достичь станции, состыковаться с ней, после чего вернется на Землю.
Ожидается, что успех полета докажет, что корабль готов к приему астронавтов, в этом случае первый пилотируемый полет Starliner совершит до конца этого года.
Что известно о корабле Boeing Starliner CST-100
- Разработкой своего пилотируемого космического корабля Boeing занялся в 2010 году при финансовой поддержке программы NASA Commercial Crew Program, которая аналогичным образом поддержала работы над кораблем Crew Dragon компании SpaceX.
- Первый испытательный полет CST-100 Starliner совершил только в декабре 2019 года. Тогда корабль не смог выйти на расчетную орбиту из-за ошибок в системе отсчета времени, что привело к перерасходу топлива. Корабль не достиг МКС, а после нескольких маневров вернулся на Землю.