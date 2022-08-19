Речь идет о жестких дисках со скоростью 5400 оборотов в минуту, которые перестают работать из-за звучания хита Джанет Джексон в 1989 году "Rhythm Nation". Интересно, что проблему подтвердил инженер-программист Microsoft Рэймонд Чен, а сама корпорация присвоила уязвимости официальный идентификатор CVE, свидетельствующий о правдивости заявлений.

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Что известно о проблеме

Первым проблему обнаружил "крупный производитель компьютеров", которого Реймонд Чен в своем сообщении не называет. Как выяснилось, песня может повлиять не только на устройство, на котором воспроизводится, но и на соседние компьютеры даже других производителей.

Объяснение достаточно простое: песня "Rhythm Nation" использует некоторые из "естественных резонансных частот", аналогичных тем, которые присущи дискам. Такое совпадение и мешает их работе.

В описании проблемы не указываются конкретные модели и производители, однако отмечается, что это характерно для устройств со скоростью вращения 5400 оборотов в минуту, которые поставлялись примерно в 2005 году. Вероятность того, что сегодня кто-то до сих пор использует их, крайне мала, ведь большинство из них, скорее всего, уже "умерли естественной смертью".

Неназванный производитель смог справиться с проблемой, добавив специальный аудиофильтр, который обнаруживает и удаляет вызывающие нарушения частоты во время воспроизведения звука.

Видеоклип на песню Джанет Джексон "Rhythm Nation": видео