Гидроэлектростанция в Механиквилли, штат Нью-Йорк, является одной из старейших американских ГЭС, она построена в 1897 году. Ее планировали закрыть еще в 1980-х годах. Но компания Albany Engineering Corp взяла ее в аренду на 40 лет, превратив в музейный комплекс. Теперь же ее начали использовать для добычи биткоинов. Генерация криптовалюты приносит в три раза больше прибыли.

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Что известно

Энергию производят семь турбин общей мощностью около 5 МВт.

Это полностью оригинальное оборудование, которое не менялось с 1897 года.

Из-за его малой мощности главе компании Albany Engineering Corp Джиму Беша пришлось искать более доходное применение для производимой электроэнергии.

Оказалось, что майнинг приносит около девяти центов с каждого кВт∙ч, тогда как продажа электричества национальной энергосети – всего три цента.

Глава компании купил с рук оборудования для майнинг и разместил его в здании ГЭС. По его словам, это "лучший способ генерации биткоинов", потому что гидроэнергия полностью возобновляемая и экологически чистая. Добытые биткоины компания сразу продает.

Джим Беша считает криптовалюту ненадежным средством накопления из-за сильной нестабильности их курса. Поэтому сейчас компания больше "экспериментирует с этим" – на добычу идет не вся электроэнергия. Беша опасается делать криптовалюту единственным источником дохода еще и потому, что в Нью-Йорке готовятся принять закон, который полностью запрещает добычу криптовалюты на территории штата.