Ученые вспомнили о старой идее, которая может побороть глобальное потепление: все очень просто

17 августа 2022 , 09:01
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Источник:

Futurism

Давняя идея может повлиять на борьбу человечества с изменением климата. Ученые вновь раскрывают ее потенциал и изучают возможность применения для преодоления глобального потепления.

Суть идеи состоит в засевании океанов планеты фитопланктоном. Этот организм отвечает за производство 50 процентов кислорода в атмосфере из углекислого газа и солнечного света. Однако лишь этого будет недостаточно, ведь необходим "секретный" ингредиент – железо.

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Как это работает

Чем больше фитопланктона находится в океане, тем больше углекислого газа впитывается его водами. Вместе с тем железо является хорошо известным способом заставить фитопланктон цвести. Поэтому ученые предполагают, что люди могли бы немного увеличить присутствие металла, добавив железо в части океанов с его дефицитом.

Эти очень простые действия могут изменить все.

Дайте мне половину танкера железа, и я подарю вам ледниковый период,
– писал океанограф Джон Мартин еще в 1980-х годах в своей статье.

Как уже понятно, концепция возникла несколько десятилетий назад, когда ученые только начинали понимать процессы изменения климата. Сейчас исследователи пытаются возродить эту давно забытую идею.

Сплошные преимущества

  • Большим преимуществом такого подхода является низкая цена. По словам экспертов, железную руду можно было буквально сбросить в воду с кораблей, что привело бы к появлению цветения фитопланктона, видимого даже из космоса.
  • Еще один плюс в том, что изменения будут заметны почти мгновенно – фитопланктон зацветет буквально в ближайшие 24 часа.

Точные затраты на реализацию такой схемы остаются туманными. Не до конца также понятно, какую часть парникового эффекта удалось бы снизить такими усилиями. Но учитывая, что климатические изменения с каждым годом становятся все больше, это, вероятно, следует изучать дальше.

Автор: Олександр Гайдамашко