Суть идеи состоит в засевании океанов планеты фитопланктоном. Этот организм отвечает за производство 50 процентов кислорода в атмосфере из углекислого газа и солнечного света. Однако лишь этого будет недостаточно, ведь необходим "секретный" ингредиент – железо.

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Как это работает

Чем больше фитопланктона находится в океане, тем больше углекислого газа впитывается его водами. Вместе с тем железо является хорошо известным способом заставить фитопланктон цвести. Поэтому ученые предполагают, что люди могли бы немного увеличить присутствие металла, добавив железо в части океанов с его дефицитом.

Эти очень простые действия могут изменить все.

Дайте мне половину танкера железа, и я подарю вам ледниковый период,

– писал океанограф Джон Мартин еще в 1980-х годах в своей статье.

Как уже понятно, концепция возникла несколько десятилетий назад, когда ученые только начинали понимать процессы изменения климата. Сейчас исследователи пытаются возродить эту давно забытую идею.

Сплошные преимущества

Большим преимуществом такого подхода является низкая цена . По словам экспертов, железную руду можно было буквально сбросить в воду с кораблей, что привело бы к появлению цветения фитопланктона, видимого даже из космоса.

. По словам экспертов, железную руду можно было буквально сбросить в воду с кораблей, что привело бы к появлению цветения фитопланктона, видимого даже из космоса. Еще один плюс в том, что изменения будут заметны почти мгновенно – фитопланктон зацветет буквально в ближайшие 24 часа.

Точные затраты на реализацию такой схемы остаются туманными. Не до конца также понятно, какую часть парникового эффекта удалось бы снизить такими усилиями. Но учитывая, что климатические изменения с каждым годом становятся все больше, это, вероятно, следует изучать дальше.