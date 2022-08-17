Суть идеи состоит в засевании океанов планеты фитопланктоном. Этот организм отвечает за производство 50 процентов кислорода в атмосфере из углекислого газа и солнечного света. Однако лишь этого будет недостаточно, ведь необходим "секретный" ингредиент – железо.
Интересно На дне обмелевшего из-за засухи озера нашли уже четвертые человеческие останки
Как это работает
Чем больше фитопланктона находится в океане, тем больше углекислого газа впитывается его водами. Вместе с тем железо является хорошо известным способом заставить фитопланктон цвести. Поэтому ученые предполагают, что люди могли бы немного увеличить присутствие металла, добавив железо в части океанов с его дефицитом.
Эти очень простые действия могут изменить все.
Дайте мне половину танкера железа, и я подарю вам ледниковый период,
– писал океанограф Джон Мартин еще в 1980-х годах в своей статье.
Как уже понятно, концепция возникла несколько десятилетий назад, когда ученые только начинали понимать процессы изменения климата. Сейчас исследователи пытаются возродить эту давно забытую идею.
Сплошные преимущества
- Большим преимуществом такого подхода является низкая цена. По словам экспертов, железную руду можно было буквально сбросить в воду с кораблей, что привело бы к появлению цветения фитопланктона, видимого даже из космоса.
- Еще один плюс в том, что изменения будут заметны почти мгновенно – фитопланктон зацветет буквально в ближайшие 24 часа.
Точные затраты на реализацию такой схемы остаются туманными. Не до конца также понятно, какую часть парникового эффекта удалось бы снизить такими усилиями. Но учитывая, что климатические изменения с каждым годом становятся все больше, это, вероятно, следует изучать дальше.