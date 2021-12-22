Станцию метро в Шэньчжэне превратили в роскошный парк: впечатляющие фото

Индийская архитектурная компания Crossboundaries превратила огромную крышу станции метро длиной 1 200 метров в высотный парк. Проект получил название Shenzhen Skypark.

Парк расположен на высоте 15 метров. Ширина объекта в самом узком и самом широком местах составляет 50 и 70 метров соответственно, а длина – 1,2 километра. Общая площадь крыши – 7,3 гектара.

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Что известно о проекте

Архитекторы решили разделить объект на несколько небольших зон, каждая из которых имеет свое предназначение. Здесь расположены:

спортивные сооружения,

парковые зоны,

специальные зоны для школ (они расположены рядом),

зоны массовых прогулок,

зоны тренировок профессиональных спортсменов,

зоны проведения соревнований.



Зонирование парка / Фото Crossboundaries

Среди спортивных объектов присутствуют площадки для баскетбола, футбола, волейбола, тенниса и других видов спорта.

По соседству с ними расположились зоны для зрителей, раздевалки, места предоставления различных услуг, а для любителей прогулок проложены специальные пешеходные дорожки. В жаркое время здесь можно укрыться в тени деревьев, которые поливаются дождевой водой.

Попасть в высотный парк можно через шесть входов по лестнице и с помощью лифтов.

Shenzhen Skypark: фото Crossboundaries

Создатели разработали подробную систему указателей, чтобы помочь пользователям ориентироваться. Вся длина парка поделена на шаги в 100 метров. На каждом интервале размещены вывески, которые показывают текущее расположение, а также карты и подсказки, где расположены различные объекты.



Указатель в парке Shenzhen Skypark / Фото Crossboundaries