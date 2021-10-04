Станция BepiColombo передала на Землю первый снимок поверхности Меркурия

Космический аппарат BepiColombo, состоящий из двух автономных зондов Европейского космического агентства (ESA) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), передал на Землю первый снимок Меркурия. На изображении, которое было сделано с расстояния около 2 418 километров, видно скалистую поверхность планеты с многочисленными кратерами.

Одиссея BepiColombo

Фотография была сделана во время первого из шести запланированных пролетов над Меркурием, прежде чем в конце 2025 года BepiColombo разделится на два зонда, которые будут заниматься исследованием Меркурия, находясь на орбитах разной высоты.

Детали полета Увидеть Меркурий: европейский зонд пролетел на рекордно малом расстоянии от планеты

Что касается передаваемого снимка, то он был сделан с помощью навигационной камеры аппарата. На нем изображена часть северного полушария планеты с десятками кратеров. Также на фото попала равнина Сихту-Планиция. Кроме того, в кадр попала часть конструкции самого аппарата.

Кстати, автоматическая межпланетная станция BepiColombo совершила гравитационный маневр у Венеры 10 августа 2021 года . Сблизившись на рекордно малое расстояние, аппарат сделал многочисленные фотографии, которые специалисты Европейского космического агентства превратили в видео.



Фото Меркурия сделано аппаратом BepiColombo / Фото ESA

На снимке также можно увидеть кратер Лермонтов диаметром около 160 километров, который выглядит ярким, поскольку в его составе есть уникальные для Меркурия особенности – "впадины". Через эти "впадины" летучие элементы покидают планету и устремляются в космос. Он также содержит жерло, через которое в прошлом выбрасывалась лава.

Ожидается, что в ближайшие дни исследователи опубликуют больше фотоснимков, присланных космическим аппаратом. Следующий пролет BepiColombo над Меркурием запланирован на