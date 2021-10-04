Одиссея BepiColombo
Фотография была сделана во время первого из шести запланированных пролетов над Меркурием, прежде чем в конце 2025 года BepiColombo разделится на два зонда, которые будут заниматься исследованием Меркурия, находясь на орбитах разной высоты.
Детали полета Увидеть Меркурий: европейский зонд пролетел на рекордно малом расстоянии от планеты
Что касается передаваемого снимка, то он был сделан с помощью навигационной камеры аппарата. На нем изображена часть северного полушария планеты с десятками кратеров. Также на фото попала равнина Сихту-Планиция. Кроме того, в кадр попала часть конструкции самого аппарата.
Фото Меркурия сделано аппаратом BepiColombo / Фото ESA
На снимке также можно увидеть кратер Лермонтов диаметром около 160 километров, который выглядит ярким, поскольку в его составе есть уникальные для Меркурия особенности – "впадины". Через эти "впадины" летучие элементы покидают планету и устремляются в космос. Он также содержит жерло, через которое в прошлом выбрасывалась лава.