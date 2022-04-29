Станции Tesla Powerwall, переданные Маском вместе со Starlink, установили в Бородянке и Ирпене

Кроме Starlink, Илон Маск передал Украине еще и станции Tesla Powerwall – аккумуляторы, предназначенные для хранения электроэнергии для бытового потребления и резервного питания. Первые уже установили.

Помимо самих аккумуляторных элементов, в состав системы входят солнечные панели. Они безопасные и легкие в эксплуатации, не требуют особой квалификации в обслуживании, поэтому будут весьма полезны для пострадавших от войны территорий.

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Подробности

Эти солнечные батареи и генераторы приобрели большую популярность в Америке. Энергетическая система Powerwall обладает высокой автономностью и обеспечивает резервное питание при отключениях электричества. Это сверхсовременное оборудование поможет украинцам в тех областях, которые больше всего пострадали от российской оккупации,

– пишет Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины.

Напомним, первые системы Powerwall прибыли в Украину еще в первый месяц полномасштабного вторжения России.

Tesla Powerwall: что известно