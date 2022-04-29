Помимо самих аккумуляторных элементов, в состав системы входят солнечные панели. Они безопасные и легкие в эксплуатации, не требуют особой квалификации в обслуживании, поэтому будут весьма полезны для пострадавших от войны территорий.
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Эти солнечные батареи и генераторы приобрели большую популярность в Америке. Энергетическая система Powerwall обладает высокой автономностью и обеспечивает резервное питание при отключениях электричества. Это сверхсовременное оборудование поможет украинцам в тех областях, которые больше всего пострадали от российской оккупации,
– пишет Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины.
Напомним, первые системы Powerwall прибыли в Украину еще в первый месяц полномасштабного вторжения России.
Tesla Powerwall: что известно
- Разработка PowerWall Тесла велась с 2012 года.
- Полноценный запуск продукта состоялся в 2015 году.
- Менее чем через неделю, через вебсайт компании Tesla Motors было заказано около 38 тысяч единиц частными лицами. 2800 комплектов батарей купили предприятия и коммунальные службы.
- В октябре 2016 года компания объявила, что уже были развернуты батареи почти на 300 МВт в 18 странах.
- Технология также имеет более мощную версию – Powerpack.