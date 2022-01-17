Станции быстрой зарядки электромобилей будут прибыльнее, чем заправки

Появление все большего количества электромобилей на рынке должно подорвать бизнес компаний, продающих классическое топливо. Однако они не планируют сидеть сложа руки и придумали выход из ситуации.

Британская компания BP убеждена, что станции быстрой зарядки электрокаров начнут приносить ей прибыль. По сути, они будут более выгодными, чем классические топливные заправки.

Интересно Помощь на расстоянии: каким должно быть современное обслуживание клиентов

С точки зрения нормы прибыли бизнес компании по созданию быстрых зарядных станций для электромобилей не начнет приносить доход до 2025 года. В то же время руководство ВР считает, что зарядка тяговых батарей до 80% в экспресс-методе, вскоре станет более выгодным для компании, чем заправка полного топливного бака.

Появление сети быстрых зарядных станций BP в Великобритании и Европе уже делает профильную деятельность почти такой же прибыльной, как заправка автомобилей с ДВС.

Продажи энергии неуклонно растут

При переходе со второго квартала к третьему в 2021 году объем продаж электроэнергии на зарядных станциях BP увеличился на 45%. Сейчас компания владеет сетью из 11 тысяч станций быстрой зарядки, но к концу десятилетия их количество увеличится до 70 тысяч.

По мнению экспертов, бизнес-перспективы миграции автозаправочных станций на поставку электроэнергии в значительной мере определяются наличием крупной сети у дорог с высокой пропускной способностью. Достаточно просто заменить оборудование для заправки топлива на зарядные станции и переработать инфраструктуру.

Стоит отметить, что BP делает ставку исключительно на потенциал станций быстрой зарядки, хотя конкурирующая Shell не стесняется развивать сеть зарядных пунктов малой мощности, которые расположены возле жилых домов. Эта компания собирается к 2030 году создать 500 тысяч зарядных станций во всем мире.

Кстати, если вы недолюбливаете электромобили по каким-то причинам, то предлагаем посмотреть интересное видео, в котором специалисты опровергают и объясняют популярные мифы об электрокарах.

Мифы об электромобилях: смотрите видео