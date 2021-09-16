Стало известно, сколько оперативной памяти у новых iPhone 13, iPad mini 6 и iPad 9

Во время презентации 14 сентября компания Apple ничего не сказала о характеристиках оперативной памяти своих устройств. В случае с новым поколением смартфонов и планшетов эти данные раскрыли сторонние источники.

Слухи, которые ходили о 13 поколениях смартфонов Apple, приписывали старшим моделям Pro и Pro Max по 8 гигабайтов оперативной памяти. Однако компания традиционно сдержана в инновациях.

Интересно iPhone 13 Pro и Pro Max показали на презентации Apple и уже назвали самыми мощными в мире

iPhone 13 и iPhone 13 Pro

Китайское издание Mydrivers, ссылаясь на данные бетаверсии программного обеспечения Xcode 13, представило следующие цифры.

iPhone 13 и 13 mini – 4 гигабайта ОЗУ,

iPhone 13 Pro и 13 Pro Max — 6 гигабайтов ОЗУ.

Такие же объемы ОЗУ были у предыдущего, двенадцатого поколения iPhone. Никаких изменений в этом плане не произошло.

iPad 9 и iPad mini

, что среди Android-смартфонов сегодня трудно найти модели с 4 гигабайтами ОЗУ. Такое ее количество получают лишь самые дешевые гаджеты, которым, как правило, остается лишь мечтать о новых версиях операционной системы. Смартфоны среднего класса работают с 6-8 гигабайтами оперативной памяти. А 12-16 гигабайтов используют во флагманских моделях. В общем же этот факт говорит не в пользу Android, ведь это значит, что iOS лучше оптимизирована. Даже при таких показателях, ОС от Apple работает стабильно и плавно.



Apple iPad mini 2021 года / Фото Apple

А вот в iPad mini объем ОЗУ вырос с 3 гигабайтов в предыдущей версии до 4 гигабайтов в обновленной.

в обновленной. А вот у обычного iPad ничего не изменилось – как и раньше 3 гигабайта, что меньше, чем у смартфонов.

iPad mini стал настоящим сюрпризом нынешней презентации, ведь его появления никто не ожидал. Он получил обновленный дизайн с более тонкими рамками, что позволило увеличить экран. Что интересно, теперь некоторые новые устройства Apple комплектуются портом USB-C, чего от компании ждали очень много лет.

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