Стало известно сколько криптовалюты хакеры украли за последний квартал – сумма впечатляет

Шумиха вокруг криптовалют и технологии блокчейн последние несколько лет не утихает, а привлекает больше внимания. Не удивительно, что первыми, кого заинтересовала ценная виртуальная валюта, стали хакеры. Именно они активно используют блокчейн, чтобы завладеть чужими финансами. По данным компании Atlas VPN, киберпреступники украли более 1 миллиарда долларов в криптовалюте в третьем квартале 2021г.

Обычно злоумышленники не пренебрегают любыми популярными криптовалютами, отмечается, что экосистема Ethereum пострадала от наибольшего числа взломов, а владельцы этой валюты потеряли больше всего денег из-за действий киберпреступников.

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Так, по подсчетам Slowmist Hacked, они потеряли 803 427 798 долларов. На экосистему Ethereum пришлось 20 крупных атак. Одним из самых масштабных ограблений стала атака на сеть Poly Network, во время которой были похищены крипты на 610 миллионов долларов.

На криптовалютные биржи было совершено пять атак , во время которых они потеряли 114 миллионов долларов . Причем 90 миллионов было украдено вследствие взлома биржи Liquid .

, во время которых они потеряли . Причем 90 миллионов было украдено вследствие взлома биржи . Экосистема Binance Smart Chain потерпела семь атак и потеряла 23 миллиона долларов в третьем квартале этого года.

потерпела и потеряла в третьем квартале этого года. В ходе 28 атак на мелкие криптовалютные экосистемы было похищено 193 миллионов долларов.



Атаки направлены на блокчейн / Данные AtlasVPN

Количество атак растет

Успех атак, связанных с криптовалютами, привлекает все больше преступников. Хотя технически подкованные хакеры ищут эксплойты в криптовалютных экосистемах, мошенники придумывают хитрые схемы для обмана пользователей. За первые три квартала этого года было проведено 146 атак, связанных с криптовалютой. Это больше, чем в любой другой год.

Эксплойт Компьютерная программа или фрагмент кода, которые хакеры используют для эксплуатации уязвимости в программах жертв для проведения атак на их системы.

Для сравнения, за весь прошлый год было зафиксировано 122 взлома. А рекордным был 2019 год, когда количество атак выросло на 58% по сравнению с 2018 годом и достигло 133 случаев.

Важно, что в четвертом квартале 2021 года цифра продолжает расти. Сообщается, что основной целью киберпреступников по-прежнему остается экосистема Ethereum.