Информация о камерах пока не подтверждена. Ее источником является приложение Google Camera в новой тестовой версии Android 12, где нашли строку "gn1_wide_p21". Это намекает, что основная камера Pixel 6 и Pixel 6 Pro будет построена на основе 50-мегапиксельного датчика Samsung Isocell GN1.

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Что известно о новых камерах

Технологию Isocell GN1 представили в мае 2020 года. Она построена на технологиях Dual Pixel и Tetracell и до сих пор является актуальной и одной из самых мощных на рынке.

Согласно информации производителя, размер пикселей датчика равен 1,2 микрометра, что обеспечивает ему повышенную светочувствительность для работы при слабом освещении, а также автофокусировку "уровня зеркальных камер".

Такие же датчики установлены в некоторых других смартфонах, например Vivo X60 Pro+, и уже получили очень хорошие оценки от обозревателей.



Блок камер Google Pixel 6 / Фото Google

Учитывая, что главным козырем Pixel всегда были алгоритмы программной части, что несколько лет извлекали максимум из очень старых датчиков Sony, результат нового симбиоза даже трудно представить. Вероятно, смартфоны Google шестого поколения побьют все рекорды.

Напомним, новые Pixel 6 уже анонсировали официально. Смартфоны впервые будут работать на собственном процессоре компании Google, получившем название Tensor SoC. Ожидается, что это будут модели с флагманскими характеристиками.

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