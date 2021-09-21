Стало известно, где приземлится луноход NASA

В последние годы интерес людей к космосу сильно возрос. Этому способствуют старания некоторых выдающихся людей и активизация США касаемо Луны. В Штатах намерены вернуться на Луну, чтобы остаться там надолго. Спутник может стать промежуточной базой, откуда человечество будет покорять Солнечную систему. Поэтому неудивительно, что перед людьми туда должна прибыть целая плеяда автоматических аппаратов

Луноход NASA VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) должен отправиться на Луну в 2023 году. Отправит его к спутнику ракета-носитель SpaceX Falcon Heavy. В NASA наконец определились с местом посадки исследовательского ровера – кратер Нобиле, который расположен неподалеку от Южного полюса.

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Где ровер VIPER будет искать воду: смотреть видео онлайн

Лунная экспансия человечества

Нацелившись на долгое пребывание на Луне, человечеству необходимо научиться добывать там полезные ресурсы. Самым перспективным таким ресурсом является вода.

Вода в космосе – это очень важный элемент. Это своеобразная "космическая нефть", из которой можно получить три необходимых компонента:

Из воды можно получить кислород для дыхания и окислитель для ракет.

Также из воды можно добыть водород, который может быть вторым компонентом ракетного топлива.

Вода нужна для питья и поддержания жизнедеятельности растений.

Если мы хотим двигаться вглубь Солнечной системы, то возить топливо и воду с Земли очень невыгодно и дорого. Поэтому добыча их на Луне может значительно облегчить дальние перелеты.

А на Южном полюсе спутника существует множество кратеров разных размеров, куда никогда не попадают солнечные лучи. Поэтому вполне вероятно, что там найдутся целые залежи ценного ресурса.

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Миссия ровера VIPER

Кратер Нобиле имеет диаметр больше 79 километров и расположен на видимой с Земли стороне Луны.

Ровер будет работать на поверхности спутника около 100 дней.

Ожидается, что он преодолеет расстояние около 20 километров.

Максимальная скорость – 0,8 километров в час.

Вес VIPER будет составлять 430 килограммов.

Габариты: 1,5 метра на 1,5 метра на 2,5 метра.

Луноход VIPER совершит посадку возле западной оконечности кратера, откуда и начнет свою исследовательскую миссию. Ученые надеются, что аппарат сможет подтвердить наличие залежей льда на дне Нобиле.

Чтобы обеспечить научные исследования, VIPER будет иметь на борту соответствующие научные инструменты и специальный бур. Ровер возьмет минимум три образца лунной породы из разных глубин. Эти и другие будущие исследования помогут составить ресурсную карту Луны.