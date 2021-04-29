К инициативе Greening of the planet компания присоединилась в начале апреля. Сначала общей целью было реализовать высадку хотя бы миллиона деревьев в 100 странах за один день.

Не пропустите Новый вид пластика способен спасти планету: что о нем известно

Фактически 10 апреля, в день проведения акции, высадили 5,5 миллиона деревьев в 110 странах.

Интересно. Этот результат зафиксирован в Книге рекордов Украины как мировое достижение – самая массовая высадка деревьев в сутки в 110 странах.

В акции, кроме работников UGEARS, приняли участие более двух миллионов участников по всему миру, которые присоединились к экоинициативе. Благодаря этому только в Киевской области, где расположено производство компании, было высажено более 6 тысяч деревьев.



Под Киевом высадили 6 тысяч деревьев / Фото UGEARS

Несколько слов об инициативе Greening of the planet

Сам проект основан и начат в Украине. Это, безусловно, способствует позитивному имиджу государства, подчеркивая его вклад в борьбу за сохранение планеты. Присоединиться к инициативе может любой.

Мы верим, что, объединив усилия, мы сможем привлечь внимание к глобальным экологическим проблемам и внести свой вклад в их решение. Мы гордимся тем, что проект основан в Украине и украинцы охотно приобщаются к нему,

– отметил Алексей Лысяный, директор компании UGEARS.