S.T.A.L.K.E.R. 2 займет 150 Гбайт: появились системные требования игры

На недавней презентации Xbox & Bethesda Games Showcase студия GSC Game World представила новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. В нем зрителям показали перестрелки, беседу возле костра с персонажами, аномалии и многое другое. Вслед за этим разработчики показали свежие скриншоты и раскрыли системные требования игры.

На опубликованных изображениях можно увидеть вооружение, несколько локаций и врагов. Некоторые из сринов выглядят особенно впечатляюще, например снимки с радиолокационной станцией "Дуга" и мрачным полем с наклоненной вышкой.

Интересно В сеть попали документы, концепт-арты и даже сборник отмененной S.T.A.L.K.E.R. 2

Скриншоты S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Фото: GSC Game World

Системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Стоит отметить, что системные требования игры не назовешь низкими – для запуска проекта потребуется как минимум видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 и процессор Intel Core i5-7600K. Кроме того, новый шутер займет 150 Гбайт свободного места на накопителе.

Минимальные системные требования:

ОС: Windows 10,

Windows 10, Процессор: AMD Ryzen 5 1600X или Intel Core i5-7600K;

AMD Ryzen 5 1600X или Intel Core i5-7600K; Оперативная память: 8 Гбайт;

8 Гбайт; Видеокарта: AMD Radeon RX 580 на 8 Гбайт или NVIDIA GeForce GTX 1060 на 6 Гбайт;

AMD Radeon RX 580 на 8 Гбайт или NVIDIA GeForce GTX 1060 на 6 Гбайт; Место на накопителе: 150 Гбайт.

Рекомендуемые системные требования:

ОС: Windows 10,

Windows 10, Процессор: AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i7-9700K;

AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i7-9700K; Оперативная память: 16 Гбайт;

16 Гбайт; Видеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT на 8 Гбайт или NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER на 8 Гбайт или NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti на 11 Гбайт;

AMD Radeon RX 5700 XT на 8 Гбайт или NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER на 8 Гбайт или NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti на 11 Гбайт; Место на накопителе: 150 Гбайт.

Дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl выйдет 28 апреля 2022 года на ПК, Xbox Series X и S. Согласно информации, просочившейся в сеть раньше, игра пробудет консольным эксклюзивом платформ Microsoft три месяца.