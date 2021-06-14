На опубликованных изображениях можно увидеть вооружение, несколько локаций и врагов. Некоторые из сринов выглядят особенно впечатляюще, например снимки с радиолокационной станцией "Дуга" и мрачным полем с наклоненной вышкой.
Интересно В сеть попали документы, концепт-арты и даже сборник отмененной S.T.A.L.K.E.R. 2
Скриншоты S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
Фото: GSC Game World
Системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
Стоит отметить, что системные требования игры не назовешь низкими – для запуска проекта потребуется как минимум видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 и процессор Intel Core i5-7600K. Кроме того, новый шутер займет 150 Гбайт свободного места на накопителе.
Минимальные системные требования:
- ОС: Windows 10,
- Процессор: AMD Ryzen 5 1600X или Intel Core i5-7600K;
- Оперативная память: 8 Гбайт;
- Видеокарта: AMD Radeon RX 580 на 8 Гбайт или NVIDIA GeForce GTX 1060 на 6 Гбайт;
- Место на накопителе: 150 Гбайт.
Рекомендуемые системные требования:
- ОС: Windows 10,
- Процессор: AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i7-9700K;
- Оперативная память: 16 Гбайт;
- Видеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT на 8 Гбайт или NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER на 8 Гбайт или NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti на 11 Гбайт;
- Место на накопителе: 150 Гбайт.
Дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2
Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl выйдет 28 апреля 2022 года на ПК, Xbox Series X и S. Согласно информации, просочившейся в сеть раньше, игра пробудет консольным эксклюзивом платформ Microsoft три месяца.