Напомним, S.T.A.L.K.E.R. 2 позиционируется как "консольный эксклюзив Xbox на старте", в связи с чем подтверждать намерение выпуска игры на PS 5 в GSC Game World упорно отказываются.

Интересно В соцсетях появились изображения S.T.A.L.K.E.R. 2 с 2010 года

Что говорят в GSC Game World о выпуске на PS5

В разговоре с журналистом GamingBolt неназванный представитель студии заверил, что на данном этапе у команды "нет планов" по переносу S.T.A.L.K.E.R. 2 на японскую консоль.

Мы сосредоточились на версии для Xbox Series X и S. Мы обсудили возможности с Microsoft и увидели несколько неплохих перспектив для бренда [S.T.A.L.K.E.R.], среди которых есть и Game Pass,

– отметил представитель студии.

Сложившуюся ситуацию в GSC Game World объяснили выгодными условиями соглашения с Microsoft. Фанатам серии уже известно, что со дня релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 будет доступна подписчикам сервиса Xbox Game Pass.

Итог. Из информации от представителей студии GSC Game World так и не понятно, появится ли S.T.A.L.K.E.R. 2 на консоли PlayStation 5. Поскольку создатели игры не дают однозначного ответа – шанс есть. Однако стоит учитывать и то, что Microsoft может помешать такой возможности.

Что нового об игре S.T.A.L.K.E.R. 2

Новых данных по игре представитель студии не сообщил. Последняя демонстрация S.T.A.L.K.E.R. 2 датируется 26 марта – в этот день разработчики показали снаряжение фракций "Долг" и "Свобода", модели нескольких типов оружия и инструмент для индивидуализации зубов NPC.



Редактор NPC для S.T.A.L.K.E.R. 2 позволяет сделать каждого персонажа уникальным / Фото GSC Game World

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Когда S.T.A.L.K.E.R. 2 появится в продаже

Официальных сроков выхода у игры S.T.A.L.K.E.R. 2 пока нет. В начале апреля актер озвучивания Александр Вилков сообщил, что игру планируют выпустить зимой текущего года, однако в GSC Game World призвали не доверять этой информации.