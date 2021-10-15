Стали известны системные требования Android 12
Источник:Mydrivers
Компания Google поделилась данными о системных требованиях новой версии операционной системы Android 12. В частности, рассказали об объеме памяти, скорости чтения и записи, характеристиках экрана и камеры, плотности пикселей и другое.
Каждый производитель смартфонов самостоятельно адаптирует ОС для своих гаджетов. Первыми свои решения обещают выпустить OnePlus в октябре и Samsung в декабре.
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Системные требования Android 12
Чтобы полноценно работать с новой версией Android, ваше устройство должно иметь следующие характеристики:
- не менее 6 гигабайтов оперативной памяти,
- экран разрешением не ниже 1080p и плотностью не менее 400 пикселей на дюйм,
- скорость непрерывного чтения и записи не менее 250 МБ/с и 120 МБ/с соответственно,
- основную камеру разрешением не менее 12 мегапикселей с возможностью записи 4K-видео при 30 кадрах в секунду,
- фронтальную камеру разрешением не менее 4 мегапикселей с возможностью записи видео в 1080р при 30 кадрах в секунду,
- о минимальном количестве постоянной памяти источник ничего не говорит.
Однако все эти требования не означают, что смартфоны с худшими характеристиками вообще не смогут обновиться. Это характеристики, которые позволят реализовать все новые функции системы и опыт того качества, который задумала компания. Производители смартфонов могут адаптировать ОС для более слабых устройств, однако в таком случае пользователям придется обойтись без некоторых функций.Напомним, операционная система Android 12 уже фактически вышла, но пока что она недоступна даже на собственных смартфонах Google. Дело в том, что на этот раз компания решила выпустить версию для разработчиков Android Open Source Project и версию для пользователей в разное время. Последняя ожидается на Pixel в день презентации нынешних флагманов Pixel 6, которые дебютируют уже 19 октября.