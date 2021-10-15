Стали известны системные требования Android 12

Компания Google поделилась данными о системных требованиях новой версии операционной системы Android 12. В частности, рассказали об объеме памяти, скорости чтения и записи, характеристиках экрана и камеры, плотности пикселей и другое.

Каждый производитель смартфонов самостоятельно адаптирует ОС для своих гаджетов. Первыми свои решения обещают выпустить OnePlus в октябре и Samsung в декабре.

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Системные требования Android 12

Чтобы полноценно работать с новой версией Android, ваше устройство должно иметь следующие характеристики:

не менее 6 гигабайтов оперативной памяти,

экран разрешением не ниже 1080p и плотностью не менее 400 пикселей на дюйм,

скорость непрерывного чтения и записи не менее 250 МБ/с и 120 МБ/с соответственно,

основную камеру разрешением не менее 12 мегапикселей с возможностью записи 4K-видео при 30 кадрах в секунду,

фронтальную камеру разрешением не менее 4 мегапикселей с возможностью записи видео в 1080р при 30 кадрах в секунду,

о минимальном количестве постоянной памяти источник ничего не говорит.

Однако все эти требования не означают, что смартфоны с худшими характеристиками вообще не смогут обновиться. Это характеристики, которые позволят реализовать все новые функции системы и опыт того качества, который задумала компания. Производители смартфонов могут адаптировать ОС для более слабых устройств, однако в таком случае пользователям придется обойтись без некоторых функций.