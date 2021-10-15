Каждый производитель смартфонов самостоятельно адаптирует ОС для своих гаджетов. Первыми свои решения обещают выпустить OnePlus в октябре и Samsung в декабре.
Интересно Ученые прогнозируют затопление территорий, на которых живет полмиллиарда человек: кто пострадает
Системные требования Android 12
Чтобы полноценно работать с новой версией Android, ваше устройство должно иметь следующие характеристики:
- не менее 6 гигабайтов оперативной памяти,
- экран разрешением не ниже 1080p и плотностью не менее 400 пикселей на дюйм,
- скорость непрерывного чтения и записи не менее 250 МБ/с и 120 МБ/с соответственно,
- основную камеру разрешением не менее 12 мегапикселей с возможностью записи 4K-видео при 30 кадрах в секунду,
- фронтальную камеру разрешением не менее 4 мегапикселей с возможностью записи видео в 1080р при 30 кадрах в секунду,
- о минимальном количестве постоянной памяти источник ничего не говорит.
Однако все эти требования не означают, что смартфоны с худшими характеристиками вообще не смогут обновиться. Это характеристики, которые позволят реализовать все новые функции системы и опыт того качества, который задумала компания. Производители смартфонов могут адаптировать ОС для более слабых устройств, однако в таком случае пользователям придется обойтись без некоторых функций.