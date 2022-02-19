Стали известны первые подробности предстоящих Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro

Компания Google уже работает над следующим поколением своих флагманских смартфонов Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Предыдущие, напомним, вышли осенью 2021 года, а бюджетный Pixel 6a еще не увидел мир.

Деталей пока немного, ведь до анонса остается еще немало времени. Как и ожидалось, компания работает над вторым поколением процессора Tensor и установит его в новинках.

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Что известно о Pixel 7

Новый чип фигурирует под номером GS201 и кодовым именем Cloudripper.

На рынке, вероятно, он будет известен как Tensor 2.

Процессор получит модем Samsung с номером g5300b – эксперты уже предположили, что это модем Exynos 5300, но подробностей о нем все равно нет.

Наличие модема Samsung намекает на то, что новая Tensor 2, как и предыдущая его версия, будет создаваться в сотрудничестве с корейской компанией.

Новая система наименований

Кроме того, похоже, что Pixel 7 и 7 Pro получат кодовые имена Cheetah и Panther, то есть имена кошачьих.

До выхода текущего поколения Pixel компания Google всегда использовала для смартфонов кодовые имена из мира рыб.

Нынешнее поколение имеет кодовые имена из мира птиц: Oriole и Raven. Pixel 6a скрывается за именем Bluejay, а планшет Pixel Notepad имеет кодовое имя Pipit.

Но, судя по всему, с новым поколением Google изменит и семейство животных, от которого будет брать названия.

. Ранее мы писали о том, что Google на самом деле не создавала собственный процессор с нуля. После его выхода эксперты взялись анализировать составляющие и подтвердили теорию , что на самом деле этот чип является разработкой Samsung.

В настоящее время нет никаких других спецификаций или деталей, которыми можно было бы поделиться о Pixel 7 или Pixel 7 Pro.