Стали известны первые подробности предстоящих Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro
19 февраля 2022 , 20:04Читати новину українською
Источник:9to5google
Компания Google уже работает над следующим поколением своих флагманских смартфонов Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Предыдущие, напомним, вышли осенью 2021 года, а бюджетный Pixel 6a еще не увидел мир.
Деталей пока немного, ведь до анонса остается еще немало времени. Как и ожидалось, компания работает над вторым поколением процессора Tensor и установит его в новинках.
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Что известно о Pixel 7
Новый чип фигурирует под номером GS201 и кодовым именем Cloudripper.
- На рынке, вероятно, он будет известен как Tensor 2.
- Процессор получит модем Samsung с номером g5300b – эксперты уже предположили, что это модем Exynos 5300, но подробностей о нем все равно нет.
- Наличие модема Samsung намекает на то, что новая Tensor 2, как и предыдущая его версия, будет создаваться в сотрудничестве с корейской компанией.
Новая система наименований
- Кроме того, похоже, что Pixel 7 и 7 Pro получат кодовые имена Cheetah и Panther, то есть имена кошачьих.
- До выхода текущего поколения Pixel компания Google всегда использовала для смартфонов кодовые имена из мира рыб.
- Нынешнее поколение имеет кодовые имена из мира птиц: Oriole и Raven. Pixel 6a скрывается за именем Bluejay, а планшет Pixel Notepad имеет кодовое имя Pipit.
- Но, судя по всему, с новым поколением Google изменит и семейство животных, от которого будет брать названия.
В настоящее время нет никаких других спецификаций или деталей, которыми можно было бы поделиться о Pixel 7 или Pixel 7 Pro.