Сюкуро Манабе

Климатолог Манабе, старший метеоролог программы атмосферных и океанических наук в Принстонском университете, продемонстрировал, как повышенный уровень углекислого газа в атмосфере приводит к росту температуры на поверхности Земли. По мнению членов Нобелевского комитета, его труды стали основой для разработки современных климатических моделей.

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Клаус Хассельман

Физик и метеоролог из Гамбургского университета – Хассельман, в свою очередь, создал модель, которая связала погоду и климат. Его открытие позволило доказать, что повышение температуры на планете стало следствием антропогенных выбросов.

Джорджо Паризи

Итальянский физик-теоретик Джорджо Паризи обнаружил скрытые закономерности в неупорядоченных материалах и внес весомый вклад в теорию сложных систем. Сегодня он работает в Университете Ла-Сапиенца в Риме.

Нобелевская премия по физике, как и по медицине или физиологии, литературе, химии и мира, была основана в соответствии с завещанием шведского инженера и предпринимателя Альфреда Нобеля. С 1901 года ее получили 215 человек (изобретателя транзистора Джона Бардина награждали дважды), в их числе – такие известные ученые, как Вильгельм Рентген, Пьер и Мария Кюри, Йоханнес ван дер Ваальс, Макс Планк, Альберт Эйнштейн, Нильс Бор, Эрвин Шредингер, Энрико Ферми, Илья Франк, Лев Лаундау, Петр Капица и другие.

В прошлом году лауреатами стали британец Роджер Пенроуз (за открытие того, что образование черной дыры служит надежным предсказанием Общей теории относительности), немец Рейнхард Генцель и американка Андреа Гез (за открытие супермасивного компактного объекта в центре Галактики).

Нобелевская неделя – 2021 стартовала накануне с премии по медицине и физиологии: награду завоевали физиолог из США Дэвид Джулиус и американский молекулярный биолог армянского происхождения Ардем Патапутян, которые изучали реакции организмов на температуру и прикосновения.

Уже 6 октября объявят имена лауреатов по химии, а 7 октября – по литературе. 8 октября станет известно, кого сочтут достойным премии мира, а в понедельник, 11 сентября, вручат награду по экономическим наукам, которую учредил Государственный банк Швеции.

По традиции награждения состоятся 10 декабря в Осло и Стокгольме. Из-за коронавируса церемонии проведут онлайн, а дипломы и медали лауреатам вручат в шведских посольствах в их странах или в университетах. Призовой фонд каждой номинации – десять миллионов крон (примерно 1,53 миллиона долларов США), как правило, эти деньги направляют на благотворительность.