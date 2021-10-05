Сюкуро Манабе
Климатолог Манабе, старший метеоролог программы атмосферных и океанических наук в Принстонском университете, продемонстрировал, как повышенный уровень углекислого газа в атмосфере приводит к росту температуры на поверхности Земли. По мнению членов Нобелевского комитета, его труды стали основой для разработки современных климатических моделей.
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Клаус Хассельман
Физик и метеоролог из Гамбургского университета – Хассельман, в свою очередь, создал модель, которая связала погоду и климат. Его открытие позволило доказать, что повышение температуры на планете стало следствием антропогенных выбросов.
Джорджо Паризи
Итальянский физик-теоретик Джорджо Паризи обнаружил скрытые закономерности в неупорядоченных материалах и внес весомый вклад в теорию сложных систем. Сегодня он работает в Университете Ла-Сапиенца в Риме.
В прошлом году лауреатами стали британец Роджер Пенроуз (за открытие того, что образование черной дыры служит надежным предсказанием Общей теории относительности), немец Рейнхард Генцель и американка Андреа Гез (за открытие супермасивного компактного объекта в центре Галактики).
Нобелевская неделя – 2021 стартовала накануне с премии по медицине и физиологии: награду завоевали физиолог из США Дэвид Джулиус и американский молекулярный биолог армянского происхождения Ардем Патапутян, которые изучали реакции организмов на температуру и прикосновения.
Уже 6 октября объявят имена лауреатов по химии, а 7 октября – по литературе. 8 октября станет известно, кого сочтут достойным премии мира, а в понедельник, 11 сентября, вручат награду по экономическим наукам, которую учредил Государственный банк Швеции.