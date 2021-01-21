Американские инженеры создали роборыб Bluebot. Эти небольшие по размерам устройства имеют длину корпуса около десяти сантиметров, высокую маневренность под водой и способны собираться в косяки подобно настоящим рыбам.

Главной особенностью новой разработки называют отсутствие необходимости во внешнем управлении подводным роем. Все роботы в стае принимают самостоятельные решения, основываясь только на визуальной информации, которую они получают благодаря встроенным камерам, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Robotics.

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Что умеют новые роботы

Этот подход имитирует возможности настоящих рыб и позволяет моделировать их коллективное поведение. В будущем такие рои помогут в изучении океанов и коралловых рифов, мониторинга окружающей среды и проведении подводных работ.

Для того, чтобы роботы могли идентифицировать друг друга, их оснастили синими светодиодами, размещенными снизу и сверху на выступающих элементах корпуса.

Две камеры Raspberry Pi с широкоугольными линзами находятся по бокам в передней части корпуса и играют роль глаз. Благодаря им робот имеет практически всенаправленный трехмерный обзор, за исключением небольшой слепой зоны в пять градусов в задней полусфере. Изображение с двух камер, работающих поочередно с частотой переключения до 20 микросекунд, обрабатывается на бортовом компьютере Raspberry Pi Zero W.



Роборыбы Bluebot полагаются на трехмерное зрение / Фото Bluebot

На десятисантиметровом корпусе размещены гибкие пластиковые плавники. Все системы робота питаются от аккумулятора емкостью 950 мАч, которого хватает для работы в течение примерно двух часов. Робот способен двигаться вперед со скоростью до 150 миллиметров в секунду.

Демонстрация возможностей роботов: видео

Роботы Bluebot – только лабораторный образец, однако по словам разработчиков, созданный подход к управлению подводными работами будет полезным не только для изучения и моделирования коллективного поведения настоящих рыб, но и сможет найти практическое применение в будущем. Рои подводных автономных роботов можно будет применять для изучения морей и океанов и мониторинга окружающей среды. Например, в рамках наблюдений за закислением океанов подобные роботы могли бы заниматься сбором проб, обследовать коралловые рифы, помогать в изучении популяций планктона, а также выполнять обследование затонувших судов во время спасательных операций.