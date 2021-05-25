Відповідне рішення ухвалив Окружний суд Невади. 27-річний росіянин Єгор Крючков визнав свою вину.

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Як покарали Крючкова

Окрім депортації, його засудили до 10 місяців позбавлення волі.

Цей термін він вже відбув, проте залишатиметься під вартою аж до виїзду з країни.

З нього стягнуть майже 15 тисяч доларів як компенсацію витрат на розслідування.

Спочатку росіянину загрожувало до 5 років за ґратами та 250 тисяч доларів штрафу. Такого покарання вимагало обвинувачення.

Там заявляли, що він хотів отримати доступ до даних Tesla, аби потім погрожувати оприлюдненням й вимагати у підприємства викуп.

Інші подробиці про справу

За інформацією слідства, Крючков вступив у змову для вербування співробітника американської компанії приблизно з 16 липня по 22 серпня 2020 року.

Мін'юст не вказав, про яку саме компанію мовиться. Водночас гендиректор Tesla Ілон Маск та портал Teslarati раніше повідомляли, що на завод Tesla скоїли атаку.

Втім, Крючкову так і не вдалося втілити задумане у реальність. Спроба злому не була успішною. "Прошу вибачення за своє рішення. Я шкодую", – заявив росіянин у суді.