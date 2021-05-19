Этот спутник Пентагон будет использовать для выявления ракетных ударов. Он присоединится к другим четырем аналогичным спутникам, которые уже кружат на орбите.

Напомним SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink: чем особенный этот запуск

Спутники будут предупреждать Пентагон об угрозе ракетных ударов

США 18 мая успешно вывели на орбиту пятый спутник из проекта SBIRS (с 2011 до 2018 ракетой Atlas V отправили в космос 4 таких). Эти спутники используют для отслеживания определенных событий на Земле – в частности, запусков ракет.

Таким образом в Пентагоне будут оперативно знать о возможном ракетном нападении.

Технология обнаружения запусков базируется на инфракрасных лучах. С их помощью SBIRS может:

Определять траектории полета ракет.

Идентифицировать боевые части, которые те ракеты выпустили.

Даже выдавать важную информацию для перехвата угрозы.

Интересно, что в 2018 проект SBIRS могли закрыть. Но из-за развития гиперзвукового оружия и усиления внешних угроз (главным образом от России и Китая) – передумали. Старые спутники, к слову, впоследствии усовершенствуют, и даже заменят новыми аппаратами – Next-Gen OPIR.



Спутник системы SBIRS запустили на ракете Atlas V / Скриншот видео ULA

Интересные факты о системе спутников SBIRS

Стоимость одного спутника – 1 миллиард долларов, его вес – 4,5 тонны.

В 2019 году система SBIRS зафиксировала более 1000 запусков ракет на Земле.

Именно SBIRS в последний момент предупредила США и союзников о необходимости искать укрытия из-за запуска Ираном более десяти баллистических ракет по базам в Ираке в январе 2020.

Шестой и последний спутник системы SBIRS планируют запустить в 2022 году.

Трансляцию старта ракеты со спутником системы SBIRS транслировали в ютубе: смотрите видео