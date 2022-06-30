Меры контроля, введенные в отношении российского аэрокосмического сектора, подрывают его способность получать доход и поддерживать военную авиацию. В ближайшие четыре года Россия будет вынуждена остановить от половины до двух третей коммерческих самолетов, чтобы разобрать их на запчасти.

Интересно Китай не поможет России с полупроводниками, потому что сам не справляется со спросом: статистика

США предупреждают Китай

Отдельная ситуация с чипами. Мировые поставки полупроводниковой продукции в Россию упали на 90 процентов после того, как США и их союзники ввели санкции против России. И хотя официальные лица США ранее заявляли, что Китай в целом соблюдает ограничения, Вашингтон пообещал внимательно следить за соблюдением правил и строго реагировать на возможные нарушения.

Раймондо при этом пообещала закрыть ведущего китайского производителя микросхем SMIC, если будет установлено, что он поставляет продукцию в Россию.

Что делать, если окажется, что SMIC или другие китайские полупроводниковые компании поставляют микросхемы в Россию? Мы закроем их, и мы сможем это сделать, потому что почти каждый чип в мире и в Китае производится с использованием американского оборудования и программного обеспечения, и я намерена выполнить это обязательство, если будет необходимо,

– заявила Джина Раймондо.

Стоит отметить, что SMIC, клиентами которой являются Qualcomm, Broadcom и Texas Instruments, в 2010 году покинула американский фондовый рынок, как и многие другие китайские компании, из-за санкций. Власти США при этом рекомендовали поставщикам воздержаться от сотрудничества со SMIC, поскольку они подозреваются в обслуживании китайских оборонных заказов. Сама же SMIC отрицает эти обвинения.

Администрация президента США Джо Байдена во вторник добавила пять китайских компаний в торговый черный список из-за того, что они поддерживают военную и оборонно-промышленную базу России, помогая ей обойти санкции.