США задержали украинца: его обвинили в причастности к хакерским атакам REvil

Минюст США выдвинул обвинение украинцу в июльской кибератаке на американскую IT-компанию Kaseya, которая оказала влияние на более 1500 компаний во всем мире. Тогда хакеры применили вредоносные программы для шифрования данных и требовали выкуп.

В чем обвиняют украинца

Украинца Ярослава Васинского арестовали еще в прошлом месяце в Польше. Соединенные Штаты Америки подали запрос на экстрадицию хакера. В США его обвиняют в применении программы-вымогателя REvil (Sodinokibi). Именно это вредоносное ПО использовали хакеры в многочисленных атаках на американские и международные компании, правительственные учреждения и структуры.

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Вместе с тем Минюст рассказал, что разыскивает российского хакера Евгения Полянина, который также обвиняется в атаках с применением REvil. 8 ноября министр юстиции Меррик Гарленд заявил, что у ныне находящегося на свободе российского хакера удалось изъять 6,1 миллиона долларов полученных незаконным путем.

"Охота" на хакеров

В последнее время США и другие страны объявили настоящую "охоту" на хакеров. Госдепартамент даже согласился предоставить вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет выявить или установить местонахождение руководителей преступной группы REvil.

К тому же 5 миллионов долларов отдадут тому, кто предоставит информацию, которая поможет задержать любого другого участника группировки REvil, или лица, участвовавшего в атаках с применением одноименного вредоносного ПО.

Кто такие REvil

REvil – это группа хакеров из стран бывшего Советского Союза, обвиняемых в организации хакерских атак на ряд мировых компаний. Хакеры используют вредоносное программное обеспечение для шифрования важных данных, а затем шантажируют компании, требуя у них большие суммы выкупа в криптовалюте.