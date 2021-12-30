Внешне дом ничем не отличается от типичных домохозяйств США. Однако на его возведение потратили всего 12 часов, а не четыре недели, как это обычно бывает в таких случаях.

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Что известно

Как говорится на сайте проекта Habitat for Humanity, они не дарят дома, а продают их малообеспеченным семьям по низким ценам в беспроцентную ипотеку. Первыми, кто получил такой дом от Habitat for Humanity, являются Эйприл Стрингфилд и ее 13-летний сын.

Объект площадью 111 квадратных метров был напечатан в окрестностях города Вильямсберг, штат Вирджиния.

В основе конструкции лежит каркас из быстротвердого бетона.

По словам застройщиков, материал обладает долгосрочными преимуществами – хорошо сохраняет температуру и устойчив к повреждениям.

Для печати наружных стен использовали бетон вместо пиломатериалов / Фото проекта Habitat for Humanity

Принтеры позволили сократить стоимость строительства на 15%.

Дом имеет три спальни и две ванные комнаты.

Семья Стрингфилд готовится перерезать ленту / Фото проекта Habitat for Humanity

Такой дом имеет разные умные домашние системы.

За их мониторинг отвечает компьютер на базе Raspberry Pi.

Разработанные алгоритмы не только следят за безопасностью, но и управляют датчиками света, воды и отопления, снижая коммунальные расходы.

В перспективе дом планируется оснастить солнечными батареями.

Эйприл Стрингфилд с представительницей проекта Habitat for Humanity Джанет В. Грин / Фото проекта Habitat for Humanity

Также в одной из комнат также был установлен компактный 3D-принтер, который позволит владельцам печатать различные необходимые детали – от дверных ручек до выключателей.

Мы с сыном очень благодарны. Я всегда хотела быть домовладельцем. Это мечта, ставшая действительностью,

– сказала Эйприл Стрингфилд.

В новый дом семья въехала перед Рождеством.

Компания Alquist, занимавшаяся печатью, использует технологии 3D-печати для снижения стоимости строительства. В будущем она планирует создавать не только дома для одной семьи, но и многоквартирные, смешанные и дома престарелых по всей территории США.