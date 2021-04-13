Это значит, что американским компания придется получать особое разрешение для работы с такими организациями. В заявлении властей говорится, что в список включены компании и организации из КНР, которые "занимались созданием суперкомпьютеров, используемых китайскими военными, а также способствовали разработке оружия массового поражения и поддерживали дестабилизирующие программы Китая по модернизации вооруженных сил".
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Какие компании под запретом
В черный список попали:
- Компания Tianjin Phytium Information Technology;
- Компания Sunway Microelectronics;
- Шанхайский центр проектирования высокопроизводительных интегральных микросхем (Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center);
- Национальный суперкомпьютерный центр Цзинаня (National Supercomputing Center Jinan);
- Национальный суперкомпьютерный центр Чжэнчжоу (National Supercomputing Center Zhengzhou);
- Национальный суперкомпьютерный центр Шэньчжэня (National Supercomputing Center Shenzhen);
- Национальный суперкомпьютерный центр Уси (National Supercomputing Center Wuxi).
Что касается последнего в списке, то в Уси в центре располагается вычислительный комплекс Sunway TaihuLight, который в свое время возглавлял рейтинг самых мощных систем мира Top500. А сама компания Sunway, которая попала под санкции, сейчас занимается разработкой нового суперкомпьютера экзафлопсного класса на основе китайских технологий.
В 2019 году аналогичные санкции коснулись компаний Sugon, Higon, Chengdu Haiguang Integrated Circuit, Chengdu Haiguang Microelectronics Technology, также Института компьютерных технологий Уси Цзинань (Wuxi Jiangnan Institute of Computing Technology).