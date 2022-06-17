США вкладывают дополнительные деньги в VPN, чтобы помочь россиянам обходить блокировки

Правительство США с начала нового российского вторжения в Украину почти вдвое увеличило финансирование трех компаний, разрабатывающих VPN-сервисы. По данным источника, таким образом, хотят помочь россиянам пробиться сквозь цензуру.

Речь идет о сервисах nthLink, Psiphon и Lantern. Увеличение финансирования связывают с недавним всплеском активности российских пользователей из-за массовых блокировок сайтов, СМИ и соцсетей в России.

Теперь официально: Россия признала VPN-сервисы угрозой и начала ограничивать их работу

VPN для россиян

По словам президента федерального Агентства США по глобальным медиа, через которое идут деньги, в мае количество российских пользователей программ для обхода цензуры составило более 4 миллионов человек.

Источник отмечает, что с 2015 по 2021 год все три компании получили в общей сложности 4,8 миллиона долларов на развитие, а с февраля этого года объемы финансирования почти удвоились.

Провайдеры VPN-сервисов подтвердили, что им понадобилось масштабирование систем из-за резкого увеличения аудитории. В nthLink сообщили, что их услугами с первых дней после запуска рекламы сервиса количество пользователей из России увеличилось с 1 до 50 тысяч пользователей в сутки. В Psiphon заявили, что сервисом ежедневно пользуется более 1,3 миллиона оккупантов. А в Lantern сообщили о 1,5 миллионах новых регистраций с начала марта.

В целом российская аудитория увеличилась на 452 процента – из-за того, что местная диктатура заблокировала Twitter, Facebook, Instagram, многие зарубежные и российские СМИ, а также огромное количество сайтов иностранных ведомств.

Что говорят в России

В Госдуме в ответ на заметку Reuters заявили, что спонсирование VPN властями США является частью информационной борьбы против России.

Мы в комиссии относимся к этому как к одной из форм борьбы. VPN и обходы в интернете — это как спор брони с пулей, борьбы брони со снарядом. Я периодически общаюсь с представителями Роскомнадзора, и мне кажется, они понимают всю угрозу и делают здесь всё возможное с технической точки зрения. Но не всё получается в силу того, что техника нападения всегда опережает технику защиты,

– заявил депутат от ЛДПР, заместитель председателя профильной комиссии Андрей Луговой.

По словам Лугового, значительная часть VPN-сервисов блокируется специальными устройствами, находящимися на линиях связи, другую часть блокирует Роскомнадзор. При этом заявляют, что борьбу с VPN-сервисами нужно усиливать и делать ее более эффективной.