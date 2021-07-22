Сейчас трудно сказать, что именно повлекло масштабный сбой, но есть предположение, что к этому причастны хакеры.
Важно Хакеры похитили конфиденциальные данные у крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco
Сервис Down Detector показывает, что в работе интернет-сервисов произошел глобальный сбой. Сначала проблемы возникли в Штатах, а затем и в Великобритании. Можно предположить, что что-то сломалось в инфраструктуре самого интернета, а не у компаний.
По состоянию на 22 июля 20:00 проблемы в работе возникали у:
- интернет-магазина Amazon,
- компьютерной игре Call of Duty, Fortnite
- сервисе Bethesda, Epic Games Store
- стриминговых сервисах HBO Max, Apex, Apple Music, Apple TV, Disney+,
- приложения Apple Store
- банках BMO Harris Bank, Bank of America, Bank of the West,
- сайта бронирования жилья и авто Booking,
- медиа CNN и Fox News.
Пока доподлинно неизвестно, что именно стало причиной этого сбоя.
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Добавим, что 22 июня в поисковой системе Google произошел масштабный сбой. Жалобы на работу поисковика зафиксировали в США, Великобритании, Германии. А также Испании, Италии и России. Жалобы поступают и из Украины.