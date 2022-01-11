В США уволили полицейских, которые во время ограбления играли в Pokemon Go

Двух полицейских из США отстранили от службы из-за игры в покемонов. Они развлекались, пока рядом грабили магазин.

Копы Эрик Митчелл и Льюис Лозано очень увлеклись игрой. Они играли в нее даже на службе, и когда получили запрос о помощи от коллег, решили, что Pokemon Go – важнее ограбления.

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Что произошло

Как пишет источник, офицеры были в патруле юго-западного отдела полиции Лос-Анджелеса. День был напряженный, поскольку вызовов было больше, чем полицейских машин.

Эрик и Льюис решили, что другие полицейские справятся без них и продолжили ловить покемонов.

В этот момент они находились совсем рядом с местом происшествия.

Позже начальство предъявило им обвинение в бездействии.

Однако копны упорно скрывали свое местоположение в момент вызова и уверяли, что не слышали рацию, потому что находились в парке с громкой музыкой.

Однако просмотр записи автомобильного регистратора расставил все по местам: на записи было ясно слышно, как они обсуждали покемонов, а потом вслух договорились, что лучше остаться в игре и не ехать на вызов.

"Я не хочу помогать ему", – цитирует слова Льюиса Лозано USAToday. Судя по записи, он сказал это после того, как по рации передали просьбу о подкреплении.

Позже они проигнорировали и вторую просьбу.

"Ой, ну", – продолжал Лозано. Через пять минут Митчелл говорит, что покемон Snorlax "только появился на 46th and Leimert", имея в виду улицу, где находился покемон.

Случилось это еще в 2017 году. Митчелла и Лозано обвинили в невыполнении служебных обязанностей и уволили из полиции. Теперь уже бывшие полицейские оказались не согласны с этим решением и даже подали в суд на руководство — они утверждали, что использование записи с регистратора незаконно. 7 января суд отказал им. Судья оставил решение об увольнении в силе и отклонил жалобу.