Ахмад Абуаммо признан виновным в шпионаже в пользу правительства Саудовской Аравии во вторник, 9 августа. Он передал личную информацию пользователей платформы, которые использовали анонимные учетные записи для критики правящей в стране королевской семьи.

Интересно Американский суд еще раз подтвердил, что искусственный интеллект не может патентовать изобретения

Детали дела

Присяжные вынесли приговор в федеральном суде Сан-Франциско, где Абуаммо также был осужден за сговор с целью мошенничества, отмывания денег и подделку записей.

Ранее он работал в Twitter менеджером по работе с медиа-партнерами и помогал известным лицам на Ближнем Востоке и в Северной Африке продвигать их страницы.

и помогал известным лицам на Ближнем Востоке и в Северной Африке продвигать их страницы. Шпион использовал свое положение, чтобы получить доступ к электронным адресам, номерам телефонов и дат рождения пользователей, которые прибегли к критике правительства и королевской семьи.

Всю эту информацию официальные лица Саудовской Аравии получили в период с ноября 2014 по май 2015 года .

. Те в ответ делали Абуаммо "подарки".

Обвинения по этому делу предъявлены еще в 2019 году. Тогда Министерство юстиции также подозревало другого бывшего сотрудника Twitter Али Альзабару. В 2020-м обвинения расширили, добавив третье лицо, Ахмеда Алмутаири, якобы координировавшего схему. Обоих сейчас разыскивает правительство США.

Как сообщает источник, прокуратура обвинила Абуаммо в сотрудничестве с помощником Мухаммеда бин Салмана, который сейчас является наследным принцем Саудовской Аравии, для подавления диссидентов. Сам Абуаммо утверждал, что он просто выполнял свою работу, и обвинял Twitter в том, что соцсеть не защищает данные пользователей.

Саудовскому шпиону теперь грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Twitter отказался от комментариев для The Verge.