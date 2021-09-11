В США создали сильнейший магнит в мире специально для термоядерного реактора

Ученые не оставляют попыток уменьшить размеры термоядерных установок до удобных размеров, что по-настоящему сделает термоядерную энергетику экономически оправданной. Одно из таких направлений прокладывают в Массачусетском технологическом институте – это компактные сверхмощные сверхпроводящие магниты.

Разработчики считают, что наука сделала достаточно для создания коммерчески выгодных термоядерных реакторов на базе традиционных токамаков. На основе полученных знаний можно создать компактный термоядерный реактор.

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Все что необходимо – это сделать гораздо более мощные электромагниты, чем те, которые сейчас выпускают. Это позволит удерживать разогретую до 100 миллионов и более градусов Цельсия плазму в небольших по объему реакторах. В частности, созданные в MIT новые сверхпроводящие магниты должны в 40 раз уменьшить объемы рабочих камер реакторов.

Как можно уменьшить магниты

Идея разработчиков заключается в том, что традиционные сверхпроводящие магниты, например, задействованы в проекте ИТЭР, используют низкотемпературную сверхпроводимость (охлаждаются до температуры около -269° C), а для кратного увеличения силы магнитного поля достаточно перейти на высокотемпературную сверхпроводимость.

Простое повышение рабочей температуры магнитов позволит значительно усилить напряженность поля без изобретения каких-либо уникальных технологий. Осталось только такой магнит сделать. И его сделали и даже испытали!

Чего удалось достичь ученым

Недавно в лаборатории MIT ученые совместно со стартапом Commonwealth Fusion Systems (CFS), который предложил идею нового магнита, испытали уникальный магнит для будущих компактных термоядерных реакторов. При охлаждении до температуры около -253,15° C опытный Магнит развил рекордную напряженность магнитного поля, равную 20 тесла. Утверждается, что аналогов этому нет.

Для испытания концепции на базе 18 таких магнитов к 2025 году будет создан лабораторный термоядерный реактор SPARC. Его диаметр будет около 3 метров, но каждый электромагнит будет содержать 267 километров специальной ленты из сверхпроводящих материалов, сложенных в 16 пластин D-образной формы. Утверждается, что новый материал в лентах (рулонах) недавно стал коммерчески доступным и это проложит путь к коммерциализации технологии.

Каким будет SPARC – смотрите видео:

Запуск лабораторного макета реактора в 2025 году должен будет продемонстрировать возможность производить больше энергии, чем поглощать на поддерживание реакции синтеза. На следующем этапе предполагается построить опытный реактор ARC с рабочей камерой вдвое большего диаметра – до 7 метров, но это все равно будет в два раза меньше, чем у реактора ИТЭР.