В США создали рюкзак с компьютерным зрением. Он сообщает о препятствиях голосом. Устройство непрерывно следит за окружением и предупреждает о дорожных знаках, ветвях деревьев, бордюрах и не только. Изобретение призвано помочь людям с проблемами зрения.

"Умный" рюкзак оснащен пространственной 4К-камерой Luxonis OAK-D, которая крепится на пояс или жилет, а также GPS-приемником. Камера со встроенными возможностями машинного обучения и компьютерного зрения имеет датчик глубины и передает данные в рюкзак, где их обрабатывает вычислительный модуль с помощью технологий Intel.

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Что известно об изобретении

Автором проекта является Джагадиш Махендран из Института искусственного интеллекта при Университете Джорджии.

Рюкзак в реальном времени сообщает голосом о препятствиях — дорожных знаках, объектах в воздухе, свисающих сверху, вещах на пешеходных переходах, бордюрах, лестницах, движущихся объектах. Разработка даже сообщит об изменении высоты.

Рюкзак работает с нейросетями и размечает карту глубины в реальном времени, а решения на базе технологий Intel Movidius VPU и OpenVINO распознает объекты и передает данные голосом в беспроводные наушники по Bluetooth.

Камера нуждается в отдельном источнике питания. Его предлагают размещать в поясной сумке – батарея обеспечивает до восьми часов работы устройства от одного заряда.

Как отметили в Intel, по данным ВОЗ, во всем мире насчитывается около 285 миллионов людей с проблемами зрения. А разработанные на сегодня системы визуальной помощи имеют ограниченные возможности, потому что им не хватает восприятия глубины, пояснили в компании.

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