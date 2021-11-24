В США создали пассажирскую "летающую тарелку": одноместный аппарат уже тестируют

Американские ученые создали воздушный аппарат в форме диска. Особенностью его является то, что взлетает он вертикально и переходит в горизонтальное положение уже при полете.

Разработкой занимался американский стартап Zeva Aero. Как сообщил генеральный директор компании, они надеются на интерес со стороны коммерческих заказчиков, а также экстренных служб и военных. По его мнению, Zeva Zero сможет особенно хорошо играть роль индивидуального воздушного транспорта для жителей островных государств вроде Индонезии.

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Персональная летающая тарелка

Аппарат имеет углепластиковый корпус дисковой формы диаметром 2,4 метра.

Он создает достаточную подъемную силу, чтобы удерживать аппарат в воздухе, благодаря чему тот не нуждается в крыльях.

Zeva Zero использует четыре электродвигателя, которые позволяют развивать скорость до 257 километров в час и пролетать до 80 километров на одном заряде батарей емкостью 25 киловатт-часов.

Аэротакси выполнено по схеме "тейлситтер" – взлетает и садится вертикально, то есть фактически на заднюю часть, но после взлета переходит в горизонтальное положение.

Таким образом, человек в Zeva Zero будет лететь головой вперед и лицом вниз.



Схема Zeva Aero в полете / Фото Zeva Aero

Такой аппарат позволяет обойтись без больших взлетных площадок. Компания предлагает обустраивать посадочные станции на высотных зданиях, чтобы люди могли прямо из внутреннего помещения садиться в Zeva Zero через задний люк и отправляться в пункт назначения, не спускаясь на нижний этаж.



Zeva Aero на рендере / Фото Zeva Aero

Инженеры сначала провели испытания миниатюрной копии аппарата в масштабе 1:8, а теперь готовятся к тестированию полномасштабного прототипа.



Полномасштабная версия Zeva Aero / Фото Zeva Aero

Примерно через месяц его начнут испытывать в режиме дистанционного управления, и в течение трех – шести месяцев перейдут к пилотируемым полетам.