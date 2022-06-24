В США создали батарейки, работающие несколько недель только на энергии бактерий

Профессор Сохин Чой из Бингемтонского университета много лет работает над биобатареями, генерирующими электричество вследствие взаимодействия бактерий. Ему удалось добиться очень интересных результатов и он не собирается останавливаться.

Вместе с коллегами Сохин Чой создал биобатарею, работающую в течение нескольких недель абсолютно автономно. В ней используются три вида бактерий, каждый – в отдельных камерах друг над другом.

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Как это работает

Выработка энергии происходит путем прохождения нескольких этапов.

Фотосинтезирующие бактерии производят органическую пищу, являющуюся питательным веществом для других бактериальных клеток. В самом низу – бактерии, производящие электричество, а промежуточные генерируют некоторые химические вещества для улучшения переноса электронов.

– объясняет Чой.

Изобретатель сравнивает свои батарейки размером 3 на 3 сантиметра с кубиками Lego. Их можно комбинировать разными способами в зависимости от необходимой для датчика или устройства электрической мощности.

Следует отметить, что предыдущая версия батарей имела два вида бактерий и работала всего несколько часов, чего явно недостаточно для полноценного применения.

Конечной целью этих исследований ученый называет минимизацию размеров батарей – он хочет сделать их очень маленькими.

Моя конечная цель – сделать устройство действительно маленьким. Мы называем это "умной пылью", и пара бактериальных клеток будет генерировать энергию, достаточную для работы. Затем мы сможем просто рассыпать его там, где нужно,

– сказал он.

Кроме того, профессор хочет создать версию батарейки, которая умеет плавать на воде и самовосстанавливаться, чтобы автоматически чинить повреждения, причиненные вероятными опасными условиями.

Пока технология выглядит не слишком обнадеживающей. Непонятными остаются несколько вещей: