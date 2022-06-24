В США создали батарейки, работающие несколько недель только на энергии бактерий
Источник:Тechxplore
Профессор Сохин Чой из Бингемтонского университета много лет работает над биобатареями, генерирующими электричество вследствие взаимодействия бактерий. Ему удалось добиться очень интересных результатов и он не собирается останавливаться.
Вместе с коллегами Сохин Чой создал биобатарею, работающую в течение нескольких недель абсолютно автономно. В ней используются три вида бактерий, каждый – в отдельных камерах друг над другом.
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Как это работает
Выработка энергии происходит путем прохождения нескольких этапов.
Фотосинтезирующие бактерии производят органическую пищу, являющуюся питательным веществом для других бактериальных клеток. В самом низу – бактерии, производящие электричество, а промежуточные генерируют некоторые химические вещества для улучшения переноса электронов.
– объясняет Чой.
Изобретатель сравнивает свои батарейки размером 3 на 3 сантиметра с кубиками Lego. Их можно комбинировать разными способами в зависимости от необходимой для датчика или устройства электрической мощности.Следует отметить, что предыдущая версия батарей имела два вида бактерий и работала всего несколько часов, чего явно недостаточно для полноценного применения.
Конечной целью этих исследований ученый называет минимизацию размеров батарей – он хочет сделать их очень маленькими.
Моя конечная цель – сделать устройство действительно маленьким. Мы называем это "умной пылью", и пара бактериальных клеток будет генерировать энергию, достаточную для работы. Затем мы сможем просто рассыпать его там, где нужно,
– сказал он.
Кроме того, профессор хочет создать версию батарейки, которая умеет плавать на воде и самовосстанавливаться, чтобы автоматически чинить повреждения, причиненные вероятными опасными условиями.
Пока технология выглядит не слишком обнадеживающей. Непонятными остаются несколько вещей:
- Сколько энергии производит одна такая батарейка и сколько отдельных блоков нужно для питания тех или иных устройств, а значит, неясно, насколько портативны они.
- Что делать, когда батарея разрядится? Зарядить как обычный аккумулятор явно не получится. Вероятно, понадобится своеобразная "пересадка бактерий" при условии, что можно продолжить использование старого корпуса. Если же он становится непригодным, то это порождает большое количество отходов, ведь замена батарей на новые каждые несколько недель – не самая удачная идея.
- Если говорить о конечном этапе разработки – "умной пыли" – то неясно, как предлагается собирать энергию из столь маленьких генераторов, которые "рассыпаны" на поверхности.