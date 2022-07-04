Новый алгоритм предсказывает преступность в городах США на неделю вперед

Социологи Чикагского университета разработали компьютерный алгоритм, который может предсказать преступления в крупных городах. Для первых испытаний избрали Чикаго.

Как отмечают исследователи, технология продемонстрировала точность в 90 процентов. Кроме Чикаго, систему тестировали в Атланте, Лос-Анджелесе и Филадельфии.

Полиция Китая предсказывает преступления, следя за теми, кого считает будущими нарушителями.

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Чтобы научить систему выявлять закономерности и пытаться предсказать будущие события, исследователи использовали исторические данные о насильственных преступлениях и преступлениях против собственности в городе.

Для большей точности город разделили на участки площадью около 300 квадратных метров. Система дает прогноз для каждого такого сегмента в отдельности.

Новый инструмент контрастирует с предыдущими моделями прогнозирования, в которых преступность изображалась как возникающая из "горячих точек", распространяющихся на близлежащие районы. Такой подход, как правило, не учитывает сложную социальную среду городов, а также нюансы взаимосвязи между преступностью и действиями полицейских.

Бывшая система в результате продолжительной работы – с 2012 года – показала большое количество неточностей. Как пишет Bloomberg, в 2017 году расследование выявило, что почти половине людей, которых модель идентифицировала как потенциальных преступников, никогда не предъявляли обвинений в незаконном владении оружием, а 13 процентов никогда не предъявляли обвинений в серьезном преступлении.

Пока нет никаких данных о том, будет ли система применяться полицией. Но она уже получила одобрение Агентства передовых оборонных исследовательских проектов и Коллегии культуры и общества Нойбауэра.

Напомним, полиция Китая также делает попытки предсказывать преступления, однако делает это неэтично. Она полагается на работу колоссального количества камер наблюдения, размещенных буквально в каждом углу, и анализ собранных данных искусственным интеллектом. Издание New York Times утверждает, что особое внимание правительство, известное своими нарушениями прав человека, обращает на уязвимые группы, такие как этнические меньшинства, трудовые мигранты, люди с психическими заболеваниями и лица с диагнозом ВИЧ. Издание отмечает, что такой подход к обеспечению правопорядка может "автоматизировать системную дискриминацию и политические репрессии".