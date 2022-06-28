Американская военная компания Raytheon займется созданием ракет против сверхзвукового оружия

Военно-промышленная компания Raytheon Technologies создаст ракету Glide Phase Interceptor (GPI), предназначенную для поражения гиперзвукового оружия. Соответствующее решение приняло Агентство противоракетной обороны США.

Разработкой и созданием оружия займется подразделение Raytheon Missiles & Defense. В конструкции Raytheon GPI будут использованы компоненты, уже применяемые в других ракетных и гиперзвуковых программах.

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GPI предназначена для перехвата гиперзвукового оружия в фазе полета и предоставляет США и их союзникам дополнительный уровень защиты от региональных угроз со стороны гиперзвуковых ракет.

– сообщает Raytheon Technologies.

На этапе планирования стоимость разработки оценивается в 62 миллиона долларов, из которых 21 миллион уже потрачено на начальные этапы программы.

Почему США создает противоракетное гиперзвуковое оружие

В конце мая Россия сообщила об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты "Циркон". Гиперзвуковые блоки "Авангард" могут войти в оснащение широко разрекламированной ракеты "Сармат", которой россияне угрожают другим странам.

США не остается в стороне от реальной угрозы со стороны страны, которая любит "превентивно" развязывать войны с соседями, поэтому там решили создать новое сверхзвуковое оружие для перехвата.

Кроме того, аналогичное оружие разрабатывает Китай. Свои интересы у Индии, но там такое оружие, по прогнозам, появится через 5 – 6 лет (и не без помощи России). Так что создание гиперзвуковых противоракет для США сейчас – вполне логичный шаг.

Россия продолжает убивать

В понедельник, 27 июня, оккупанты ударили ракетами Х-22 по Кременчугу. В результате атаки двумя снарядами был уничтожен ТРЦ "Амстор", внутри которого находилось примерно 1000 посетителей. Следствием ракетного удара стал масштабный пожар, охвативший площадь более 10 тысяч квадратных метров.

Всю ночь чрезвычайники продолжали разбирать обломки: к работам было привлечено 440 человек (в том числе 14 психологов) и 70 единиц техники.

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По состоянию на утро 28 июня известно, что количество жертв ракетного удара по торговому центру в Кременчуге за ночь возросло до 18. В результате атаки остается 59 пострадавших. 25 человек госпитализировали.

Известно, что запуски ракет были произведены с бомбардировщиков Ту-22 М3 в небе над Курской областью. Акт международного терроризма не оставили без внимания и уже 28 июня аналитикам удалось установить имена россиян, причастных к военному преступлению.

Детали о ракетном ударе по Кременчугу: смотрите видео