Фактически может быть введен запрет на поставку любых полупроводников, использующих американские технологии. Об этом говорится в письме директора SIA адресованного членам ассоциации.

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Отмечается, что Белый дом уже оценивает сложившуюся обстановку как чрезвычайную ситуацию. Следовательно, администрация президента США рассматривает любые варианты дальнейшего развития событий.

О каких ограничениях идет речь

Речь идет о финансовых санкциях, расширении экспортных ограничений в отношении России – аналогично санкциям против Ирана и КНДР, а также применению к агрессору "правила 2020 года", согласно которому были существенно расширены полномочия американского правительства, запретившее поставки товаров иностранного производства китайской Huawei.

Иными словами, как одна из возможных мер подразумевается комплекс ограничений: прекращение поставок любой полупроводниковой продукции, а не только прямого экспорта.

Известно, что подготовка к новым санкциям включает в себя работу с представительствами американских компаний в России. Офисы должны быть обеспечены эффективными средствами киберзащиты и готовы к прекращению поставки продукции в любой момент.

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