Фактически может быть введен запрет на поставку любых полупроводников, использующих американские технологии. Об этом говорится в письме директора SIA адресованного членам ассоциации.
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Отмечается, что Белый дом уже оценивает сложившуюся обстановку как чрезвычайную ситуацию. Следовательно, администрация президента США рассматривает любые варианты дальнейшего развития событий.
О каких ограничениях идет речь
Речь идет о финансовых санкциях, расширении экспортных ограничений в отношении России – аналогично санкциям против Ирана и КНДР, а также применению к агрессору "правила 2020 года", согласно которому были существенно расширены полномочия американского правительства, запретившее поставки товаров иностранного производства китайской Huawei.
Иными словами, как одна из возможных мер подразумевается комплекс ограничений: прекращение поставок любой полупроводниковой продукции, а не только прямого экспорта.
Известно, что подготовка к новым санкциям включает в себя работу с представительствами американских компаний в России. Офисы должны быть обеспечены эффективными средствами киберзащиты и готовы к прекращению поставки продукции в любой момент.
Угроза нападения России: что нужно знать
- В январе США предостерегли, что Москва может сфабриковать повод для нападения на Украину. В частности, атаковать могут под предлогом "госпереворота".
- В Госдепе США опасаются, что Кремль может вторгнуться в Украину с территории Беларуси, поскольку Москва и туда стягивает свои силы. В Кремле все отвергают, утверждая, что войска переводят для совместных учений.
- Зеленский призвал украинцев сохранять спокойствие и не паниковать из-за возможного вторжения России.
- Запад выражает незыблемую поддержку Украине. Предупреждают о жестких санкциях. К примеру, Байден подчеркнул, что в таком случае Россию будет ждать экономическая катастрофа. В Евросоюзе тоже заверили, что готовы ввести массовые ограничения против Москвы.