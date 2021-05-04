Почему загорелся аккумулятор Chevy Bolt

Установка обновления останавливает заряд аккумулятора на уровне 95% от максимума. Вероятно, владелец сгоревшего электрокара не успел обновить ПО, но многие владельцы этих автомобилей сознательно отказываются от обновления.

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Chevy Bolt сгорел дотла прямо в гараже владельца / Фото Bobby Busche

Особенности обновления прошивки Chevy Bolt

В отличие от электромобилей Tesla, прошивки которых обновляются по беспроводной связи, электромобили Chevy Bolt могут изменить прошивку лишь при желании владельцев, которые для этого должны самостоятельно предпринять определенные действия. Многим из них не нравится, что они должны самостоятельно ограничивать заряд тяговых аккумуляторов и терять в дальности пробега.

В аналогичной ситуации компания Hyundai, например, отозвала свои электромобили Kona.

В General Motors считают, что снижение уровня заряда до определенного значения может предотвратить спонтанные возгорания аккумуляторов.

Альтернативное решение

Для тех, кто не желает устанавливать обновление с автоматическим ограничением заряда батареи, компания предлагает вручную ограничить заряд на уровне 88% для моделей 2017-2018 годов и 90% для моделей 2019 года. Поможет этот шаг уберечься от пожаров или нет, покажет будущее и расследование нового инцидента в Вирджинии.